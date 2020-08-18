工廠大罷工！白俄強人總統參訪遭員工怒轟「下台」　承諾：公投後交出權力

▲盧卡申柯被逼迫交出大位。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

白俄羅斯強人總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）掌權26年，因此次選舉舞弊疑雲遭到大規模抗議，他訪視工廠漢國營電視台，除遇員工響應反對派大罷工，他還被工廠員工轟下台。遭遇強勁阻力的他也在當天表示，準備修憲公投後重瓣選舉，並交出權力。

綜合外電報導，當地時間周日（16日），盧卡申科一行人參訪國營明斯克輪式曳引機工廠（Minsk Wheel Tractor Plant），當他想要發表演說時，卻遭台下員工怒斥要他「滾蛋」，下台時面有怒色的他說道，「謝謝你們，我就說到這裡」。

▼白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）在軍用大型車輛上發表演說。（圖／路透）

▲工廠員工在強人總統參訪時發起大罷工。（圖／路透）

盧卡申科當天也參訪其他數座工廠與國營電視台，所到之處均有員工聯合示威者在外頭街道上聚集抗議，高舉反對派的紅白旗幟，並明確要求盧卡申科下台。報導指出，國營電視台更有多達600名員工參與罷工。

這場抗爭始於9日的總統大選，此前盧卡申科對反對派候選人已多番出手阻撓，「歐洲最後的獨裁者」在掌權26年後仍想高坐大位，選舉結果卻遭爆黑箱作業，全國各地瞬間爆發大規模抗議。期間白俄軍警對示威民眾的殘酷暴行迅速在網上流傳，包括軍卡撞示威者，綁縛手腳後在街頭以警棍毆打，不過也有部分官兵主動推下軍服，表達對國家高層的失望與不服從，選擇站在人民這一邊。

盧卡申科於16日當天也宣布，將會把改變訴諸公投，之後進行國會及總統選舉，他自身則會交出憲政權力，但強調並非因國內外壓力或街頭抗議逼使。他說自己作為白俄羅斯首位總統，若被抗議群眾拉下台，白俄終將亡國，「你們也會推垮鄰國和其他國家」。