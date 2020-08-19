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總統連當26年剩軍警支持…白俄20萬人上街求變天　年輕人成示威主力

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▲▼白俄羅斯20萬人上街要求總統下台。（圖／路透）

▲白俄羅斯多數年輕人期待變天。（圖／路透）

文／中央社記者林育立柏林19日專電

歐盟今天將召開緊急峰會討論白俄羅斯局勢。德國專家分析說，白俄總統魯卡申柯目前僅剩警察和軍隊還支持他，多數年輕人期待變天，成為主導這波示威浪潮的力量。

專精後蘇聯國家研究的柏林東歐與國際問題研究所（Centre for East European and International Studies）所長薩斯（Gwendolyn Sasse）表示，如果中央政府機關的菁英不再遵守上級指示，獨裁體制自然就會崩潰。目前白俄羅斯只剩下警察和軍隊還支持總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko），其中警察的向心力已不如以往，至於軍隊的動向則很難判斷。

▲▼白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）。（圖／路透）

▲白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）。（圖／路透）

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）向來是魯卡申柯最忠實的盟友。薩斯指出，雖然魯卡申柯已經向蒲亭求援，但對蒲亭來說，軍事介入的代價太高，因此目前白俄羅斯的局勢比較接近同樣是前蘇聯加盟共和國的亞美尼亞（Armenia）。

2018年初，位於南高加索的亞美尼亞爆發大規模示威，親俄羅斯的政府被迫下台，但俄國沒有出兵干預。由於過程平和沒有流血，類似1989年捷克斯洛伐克人民推翻共黨獨裁轉型為民主，因此又被稱為「亞美尼亞的天鵝絨革命」。

魯卡申柯從1994年起一連執政26年，最近顯然失去民心，年輕世代對他尤其不信任。根據白俄國家科學院（The National Academy of Sciences of Belarus）民調，只有25%的民眾信任魯卡申柯，人民要求改變的意願十分強烈。

▲▼白俄羅斯20萬人上街要求總統下台。（圖／路透）

▲白俄羅斯20萬人上街要求總統下台。（圖／路透）

選前柏林東歐與國際問題研究所也曾對白俄6大城市18歲至34歲的年輕人進行民調，結果發現他們對政治比過去還熱衷，主動參與示威，絕大多數人期待變天，只有1成的人打算投票給魯卡申柯。

專門研究東歐年輕世代的克拉瓦契克（Félix Krawatzek）說，這次大選點燃全國人民對政治的熱情，尤其年輕世代在反對運動扮演關鍵角色。白俄人民對政治與社會的改變寄予厚望，這樣的景象過去數十年從未發生過。

白俄局勢變化很快，目前還很難預測接下來的發展，不過克拉瓦契克指出，最近這幾個禮拜的變化將深刻影響一整個世代。

白俄羅斯9日舉行總統大選，選後成千上萬民眾上街抗議選舉舞弊，遭警方血腥鎮壓。示威規模近日有擴大的趨勢，歐盟19日將召開緊急峰會，準備對鎮壓示威的白俄官員進行制裁。

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