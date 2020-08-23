台南女駕駛失控連環撞　離奇！民宅老夫婦遭破碎玻璃片割傷

▲台南市北區賢北街23日傍晚發生1起離奇車禍，1名洪姓女子駕車連環撞，造成民宅內1對老夫婦被撞破噴飛的鋁門碎裂玻璃碎片擊傷送醫。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市北區賢北街23日傍晚發生離奇車禍，1名洪姓女子疑為閃避1部機車，先撞上巷口的號誌桿，而後猛烈倒車撞上1處民宅鐵門，再往前撞上圍牆，車子撞毀並造成民宅內1對老夫婦被撞破噴飛的鋁門碎裂玻璃碎片擊傷，消防局救護車將傷者送成大醫院救就治，目前真正肇事原因及相關責任由警方調查處理中。

台南市消防局119勤務中心於23日傍晚5時39分許據報，北區賢北街發生有自小客車衝入民宅，有人受傷需救護，119出動和緯消防分隊消防車及救護車4車10人前往救援。

和緯救護車到場發現為自小客衝撞到住宅鐵門後，再撞到對面圍牆，目前屋內有兩名傷者（一男一女），車上一名女性駕駛，正在由91車人員評估是否需要後送，因自小客車洪姓女駕駛拒送，屋內兩名80多歲長者分別由和緯分隊2部救護車送成大醫院就醫。

台南市警五分局據報，馬上派員到場管制交通及測繪拍照蒐證，據警方初步調查，自小客車洪姓女駕駛案發時駕車沿賢北街往和緯路五段方向行駛，洪女駛到賢北街25巷口欲右轉時，疑為閃避1部從巷內竄出的機車，先失控控上巷口閃光紅燈號誌桿，洪女要倒車時，可能是一時緊張，竟加速倒車撞上一旁民宅鐵門，強大撞擊力撞毀鐵捲門及後方鋁門，疑鋁門玻璃碎裂噴飛，擊傷當時在屋內的1對老夫婦。

洪女肇事後欲往前開，竟再撞上25巷口透天厝圍牆，造成自小客車車頭及車尾都被撞毀，安全氣囊爆開，洪女自覺沒有受傷，但一連串的意外，讓她受到極大驚嚇，驚魂未定。目前真正肇事原因及相關責任由警方調查處理中。



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