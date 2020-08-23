海洋公園美人魚是「啤酒肚」大叔！正面畫面曝光...網看傻：童年幻想破滅了

記者蔡儀潔／綜合報導

美人魚在大家心目中的印象是身形搖曳、婀娜多姿，然而河南省洛陽市的中赫海豚灣海洋公園，近日出乎意料地安排粗壯大漢來表演，可見他不時展示肌肉、摸摸「啤酒肚」，被民眾笑稱是「最油膩的美人魚」，還有人說「童年幻想破滅了」。

▲有網友笑說，「看完後我的童年幻想也破滅了。」（圖／翻攝自微博）

從流傳的影片可以看出，該名扮演美人魚的男工作人員在水中表演期間，不時展示肌肉，但偶爾會摸摸肚腩，動作相當誇張，現場觀眾紛紛拿起手機不停拍攝。

「男美人魚」事後受訪稱，其實他是一名馴養員，因當天扮演美人魚的女同事突然請假，且他剛好會游泳，於是在其他同仁的慫恿下，穿上表演服飾並進行簡單的聯練習，然後就硬著頭皮上場。

他直言，剛開始其實很怕現場觀眾無法接受，畢竟一般美人魚都是由女性來扮演，甚至擔心會把小朋友嚇哭，「沒想到效果卻挺好的，家長和小朋友都覺得搞笑，沒有別的意見。」

▲「男美人魚」擺出各種動作。（圖／翻攝自微博）

對此網友紛紛笑說，「看完後我的童年幻想也破滅了」、「這個美人魚太油膩了，證明水族館伙食確實好」、「肚皮好軟」。雖然有人認為「「找男的演美人魚不是不行，但至少要長得好看，身材也是夠好，有啤酒肚的就算了吧」」，但也有民眾表示支持，「 我覺得不油膩啊，特別可愛！！！」