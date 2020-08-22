桃園苦情女攔車…下秒飛奔抓窗「掛車身拖行數公尺」！當事男現身：我很怕

▲桃園短裙女站在車前不讓車駛離。（圖／翻攝爆料公社）

記者莊智勝／桃園報導

桃園市昨（21日）發生街頭追車鬧劇，一名身穿短裙的女子晚間9時許站在民生路，以肉身阻擋一輛轎車，見車駛離女子還伸手緊抓車窗，一度在馬路上追著車子跑、「掛」在車窗上隨著轎車高速移動，但由於車速實在太快，女子最終仍脫手被甩落在地，渾身都是擦傷，目擊民眾見狀急忙報警。事後影片被PO到爆料公社，男女雙面也現身說明，女子哀傷澄清，「是我單方面喜歡他，所以我攔了他的車……。」

網友在爆料公社PO出影片，21日晚間9時50分許，一名身穿黑衣的短裙女子站在民生路口處，以肉身擋在車前，不讓一輛白色自小客離去；但駕駛停下後見到女子往右側副駕移動，隨即將方向盤向左打，並踩下油門駛離。女子眼見白車就要離去，突然伸手抓住車窗，跟著白車在路上飛奔；但駕駛仍無動於衷，心一橫猛力加速，車速越來越快，女子雙腿飛奔追不上，一度「掛」在車窗上被拖行數公尺，最終雙手脫力，摔跌在柏油路上，場面相當驚險。

目擊網友見狀都替女子喊痛，直呼「這應該皮都磨到沒了！」事後急忙協助報警，所幸女子僅是渾身擦傷，並無其他大礙。影片在爆料公社曝光後引起網友熱議，紛紛猜測是否是情侶發生爭執，「傻眼，這女的根本盡洪荒之力在跑」、「如果真的是情侶，這女的估計眼睛也是瞎了，會拖行你的人我不相信他會愛你！」

就在網友熱烈討論時，案情卻突然急轉直下，當事男車主急忙現身澄清，直指自己跟女子根本就不是情侶關係，雙方只是在交友軟體上認識的網友，豈料隨後女子卻突然瘋狂追求，但由於自己已婚，只好果斷拒絕，但女子仍不罷休，持續騷擾，「我前天在APP上都跟她講開了，我也不明白、不清楚為何她還要擋在我車前面！」

男子表示，當時女子擋住去路，他狂按喇叭還請人報案，最後因注意看左側有無來車，一個沒注意女子就緊拉住右側車窗，才造成這樁「拖行鬧劇」。男子強調，自己已經結婚，明確拒絕女方追求，但對方不肯接受，還疑似待在住家樓下跟蹤他，「我根本沒跟她有任何交往，就這樣被纏上，這種瘋狂追求方式讓我很怕！」

而女子稍晚也出面表示，「是我自己要上去抓車門的，也不像網友說的是情侶爭執，我們不是情侶，只是我單方面的喜歡他，所以我攔了他的車，才造就這些畫面產生，謝謝大家的關心，我不再多作回應。」

▼女子見白車駛離，一路飛奔狂追，還伸手緊抓車窗「掛在車身上」被拖行數公尺。（圖／翻攝爆料公社）