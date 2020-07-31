中市警安城、青春專案擴大臨檢　單日查獲43件不法情事成效頗彰

▲台中市警局30日配合「安城專案」及暑期「青春專案」，同步實施擴大臨檢。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

國內新冠肺炎疫情趨緩，暑假期間全國各地湧現報復性消費人潮，為預防犯罪情事發生，台中市警局30日配合「安城專案」及暑期「青春專案」，同步實施擴大臨檢，查獲毒品9件11人、詐騙3件3人、公共危險11件11人、一般竊盜7件8人、機車竊盜1件1人、通緝犯10件10人、失蹤人口1件1人、非法外勞2件2人。

台中市警局表示，疫情趨緩之際，民眾利用暑假四處趴趴走，全國各地出現報復性消費人潮，為宣示政府維護治安、打擊犯罪決心，同時為防範因人潮聚集衍生聚眾鬥毆及暴力滋擾案件，特針對轄區舞廳、夜店、酒店、KTV及青少年經常聚集等易滋事場所，採同日多次臨檢，彈性勤務部署方式，配合台中市「安城專案」及暑期「青春專案」，規劃各分局於7月30日晚間8時至31日凌晨12時同步實施本市擴大臨檢，依各轄區治交安狀況規劃差別性勤務方式，律定市區分局執行封閉式臨（路）檢，郊區分局則實施聯外道路路檢勤務，攔查往來人車。

台中市警局指出，聚眾鬥毆及暴力滋擾案件一直是社會關注的焦點，鬥毆案件最常發生在公共場所及街頭，尤其飲酒場所，因此為了有效防制街頭暴力、杜絕酒駕、聚眾鬥毆等犯罪，仍將採不定時、不定點、臨檢與路檢同步及交互運用等方式，持續實施擴大臨檢勤務。

台中市警局局長楊源明表示，各分局執行擴大臨檢除了展現優勢警力外，更要善用第三方警政策略，結合市府相關局處實施聯合稽查等行政干預作為，凸顯強力執法以遏止犯罪情事發生，全面淨化犯罪因子，讓來本市觀光消費民眾安心旅遊，維護民眾安全的生活環境。

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