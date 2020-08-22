AR有聲書兒童劇場初登場！全台首座「聲響實驗室」打造20場奇幻演出

▲全台首座49.4聲道實驗劇場「台灣聲響實驗室」，首度推出兒童聲音劇場《聲之書：彼得與狼》。（圖／空總台灣當代文化實驗場）

記者林育綾／台北報導

空總台灣當代文化實驗場（C-LAB）在去年與法國合作，打造全台首座49.4聲道實驗劇場「台灣聲響實驗室」，如今首度推出兒童聲音劇場《聲之書：彼得與狼》，利用AR（擴增實境）科技與遊戲，認識音樂與聲音，並從玩樂中體驗藝術環境，在8/22、8/23、8/29、8/30進行20場演出，引領小朋友進入奇幻世界。

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▲《聲之書：彼得與狼》改編自經典兒童音樂作品《彼得與狼》，是一個結合AR 技術有聲書的兒童聲音劇場。（圖／空總台灣當代文化實驗場）

《聲之書：彼得與狼》改編自經典兒童音樂作品《彼得與狼》，是一個結合AR 技術有聲書的兒童聲音劇場，讓小朋友可以運用平板電腦和擴增實境，探索故事內容和聲音，並利用不同的角度來學習音樂。

《彼得與狼》是俄羅斯作曲家普羅高菲夫的經典兒童劇音樂作品，透過故事角色和主題樂曲的互動設計，教導小朋友認識各種樂器特性。而「台灣聲響實驗室」所配置的49.4聲道營造「沉浸式聲音劇場空間」，運用3D Audio 空間音效技術，完整模擬與還原聲景樣貌，運用沉浸式體驗的特性，帶領觀眾體驗作曲家的創作巧思及樂器特色。

▲▼觀眾可以運用平板電腦和擴增實境，探索故事內容和聲音，並利用不同的角度來學習音樂。（圖／空總台灣當代文化實驗場）

此項製作預計進行20場演出，適合全家大小一起參與，訊息很快引發親子群關注！台灣聲響實驗室更特別邀請電視新聞主播莊雨潔及眾多神秘嘉賓，擔任「說故事姐姐」，引領小朋友進入奇幻世界，帶給觀眾更多驚喜。

▲「台灣聲響實驗室」所配置的49.4聲道可營造「沉浸式聲音劇場空間」。（圖／空總台灣當代文化實驗場）

《聲之書：彼得與狼》AR有聲書兒童劇場

8/22-8/23（B）台灣聲響實驗室

13:00、14:00、15:00、16:00、17:00

8/29-8/30（A）聯合餐廳展演空間二樓（聲響實驗室Studio 3）

13:00、14:00、15:00、16:00、17:00