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《環時》喊話蔡政府！呼籲和緩台海情勢：北京不希望此時發生戰爭

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▲中共解放軍,陸軍,武統,大陸軍隊。（圖／CFP）

▲中共解放軍。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

正當解放軍於四大海域同步實彈演練之際，大陸官媒《環球時報》23日發文向蔡政府喊話，直言中國大陸決不希望台海在這個時候爆發戰爭，大陸的底線是明確的，從來就沒有變過；台海局勢的變化始於蔡英文和民進黨重新上台，以及對台灣兩岸政策的根本性調整。

在該篇《降低台海戰爭風險，台當局須有行動》的社評中，《環球時報》點出，形勢最微妙的還是台海局勢，美國遏制中國戰略是西太平洋緊張的主因，這個戰略在南海周邊得到的配合度比較有限，但在台海卻得到民進黨當局的全力呼應，這使得台海局勢擁有了更多潛在的爆炸性。

「台海局勢近年出現兩個相當極端的變量」，根據文章分析，一個是民進黨當局拒絕承認「九二共識」，並大力推動去中國化；另一個是美國通過製造中國周邊局勢緊張來干擾、抑制中國崛起的戰略圖謀，這兩個變量越來越緊地纏繞在一起，嚴重威脅到中國的國家安全和整個地區的和平。

「雖然離爆發戰爭可能還有一段距離，但是風險顯然在逐漸迫近」，文章呼籲，中國大陸、美國和台灣三方都應為緩解台海局勢緊張做出努力，「既然三方都不希望爆發戰爭，就應當為促進和平展現出各自的善意。」

▲高雄市長補選陳其邁選前之夜，總統蔡英文站台致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲《環球時報》向蔡政府喊話。（圖／記者林敬旻攝）

值得注意的是，文章接著寫道「在這裡我們要特別向蔡英文當局喊話」，稱台海局勢的這一輪變化始於蔡英文和民進黨的重新上臺，以及他們對台灣兩岸政策的根本性調整，該當局對台海局勢當下的緊張負有特殊責任，「蔡英文當局需要真正懸崖勒馬了，不僅是策略上的克制，而且需要在戰略上調整。」

社評強調，「中國大陸決不希望台海在這個時候爆發戰爭，大陸的底線是明確的，從來就沒有變過」，當前的危險是，民進黨當局與美國不斷採取行動，試圖以切香腸的方式侵蝕大陸的底線。

文章稱，台海政治上如果不出現緩和，軍事緊張毫無疑問將一步步加碼，戰爭爆發的風險逐漸失去控制有可能不以人的意志為轉移，「民進黨當局鞏固執政的功利主義目的幾乎壓倒一切，從而對戰爭風險做出了致命的輕視。」

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