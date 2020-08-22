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25歲女被「8便衣包圍帶走」絕命大喊！　港府宣布是「內鬼」偷200警察個資

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▲香港一名女子被便衣帶走。（圖／翻攝自臉書）

▲香港一名女子被便衣帶走。（圖／翻攝自臉書）

記者劉亭／綜合報導

香港警方21日通報，於20日拘捕了一名「內鬼」，是在香港入境事務處工作的25歲女文書助理，曾多次涉嫌擅自登入入境處部門電腦系統非法獲得他人資料，對數百人進行起底。

綜合港媒報導，警方網絡安全及科技罪案調查科譚威信警司表示，去年6月開始發現，網路上出現大量對於警務人員及家人、政府高官、建制派政治人物及反暴力市民「起底」。

譚威信透露，有約3800人的姓名、身分證號碼、電話、地址、相片等個人資料被公開，其中不少人因此受到不同程度的騷擾，包含惡作劇、申請貸款、器官捐贈以及死亡威脅等。

警方經過調查後，鎖定一名25歲女助理，她從2年前入職政府公務員一般職系，之後在入境處任職文書助理。她在過去一年內，曾多次接觸一些社群平台的起底負責人，至少包含200名警務人員資料。

警方與入境處磋商及協助，20日作出拘捕行動，在灣仔入境處大樓逮捕涉事女子。當時8名便衣圍繞下，她大吼大叫「救命」，曾被拍下影片放上網。被捕人涉嫌觸犯公職人員行為失當、有犯罪或不誠實意圖而取用電腦、串謀社群平台負責人不誠實使用電腦，以及違反禁止披露警務人員及其家人資料禁制令。

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