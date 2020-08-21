高中教材陸續修訂完成　「今日香港」通識單元刪「煽暴」言論

▲香港修訂高中通識教育課程。（圖／翻攝海外網）

記者魏有德／綜合報導

香港教育局自去年推出高中通識教育課本「自願送審」計畫，不少出版社於近日陸續修訂完成。陸媒報導，內容以「今日香港」單元的修訂最為明顯，包括刪除、修改「煽暴」表述、修訂多幅諷刺漫畫等，還指出違法行為須承擔法律刑責。

▲香港教育局去年起推動高中通識課本「自願送審」計劃。（圖／路透）

《海外網》報導，這次修改可讓煽動「港獨」、暴力的言論在校園絕跡，並增加學生對於國家的認同與歸屬感。另一方面，反映出香港國安法的生效，讓社會走上了撥亂反正的道路。這項高中通識課本「自願送審」計劃，歷時10個月檢閱及覆檢後，出版社近日推出修訂後的版本。

從新舊版本對比，部分教科書的公民抗命內容按「教學需要」刪去，也有教科書大量刪去人權法治及新聞自由內容等，引發外界討論。

▲香港教協質疑送審計畫日後會引發寒蟬效應。（圖／路透社）

香港教協17日便出面怒批教育局的計劃為政治審查，有淡化甚至扭曲社會現況之嫌。教協指出，日後教師及出版社會有自我審查的不良現象，窒礙高中學生多角度了解及思考社會議題的學習機會，教育局應停止對社會議題進行政治審查或推出「專業諮詢服務」。

對此，香港教育局認為，教協以「政治審查」形容專業諮詢服務，是「無中生有、搬弄是非、刻意抹黑」。有評論指出，通識教材的專業評審是為了培養民眾身份認同及增加守法意識，藉由通識課的修訂也可以增加香港國安法潛移默化的效果。