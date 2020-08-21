70年高記永康店恐被「斷水斷電」歇業　建管處：罰7次仍不改善

▲台北永康街的高記掛著結束營業的字條。（資料照／記者蔡玟君攝）

記者蘇晏男／台北報導

台北永康街有70年歷史的餐廳「高記」日前接獲市府單位來函，指出2、3樓不得作為商業使用，並在19日開出24萬罰單，同時也表示若再不改善將「斷水斷電」，以致業者掛出「結束營業倒數中」。對此，建管處21日表示，由於合法化成本甚高，業者雖經建管處歷經7次連續處罰，迄今仍未改善。

建管處指出，2018年市府公安聯合檢查時，發現高記整棟建築物原核准用途一樓為「店舖」，2丶3樓為「集合住宅」，其營業面積合計656.11㎡，必須申請變更使用執照，才能符合法律規定。

建管處表示，由於該餐廳申請變更使用執照，必須檢討增設停車位（含汽車位、機車位），且須設置無障礙設施（含昇降設備、無障礙廁所等）及消防安全設備，合法化成本甚高，業者雖被建管處7次連續處罰（累計78萬），迄今仍未改善。

目前建管處已通知業者，限期8月底辦理變更或停止違規使用，否則將祭出建築法重罰30萬元並執行斷水斷電處分。

另外，針對業者提及信義路上相鄰的「鼎泰豐」，同様整棟樓經營餐廳，卻未見裁罰一事？建管處澄清，位於信義路上的鼎泰豐(信義店)位於商業區，且已完成改善合法使用。