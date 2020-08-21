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回響樂團《憶旅》夏季音樂會　29日回鄉演出

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▲回響樂團《憶旅》夏季音樂會，29日將回鄉至台東演出。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲回響樂團《憶旅》夏季音樂會，29日將回鄉至台東演出。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「2020台東回響樂團《憶旅》夏季音樂會」將在29日晚上7點30分，於台東縣政府文化處藝文中心演藝廳推出，邀請到擅長於跨界音樂呈現的NSO駐團指揮張尹芳，將台東最具代表性的原住民族音樂與西洋音樂融合，歡迎前來聆聽台東回響樂團的憶旅音樂會吧！兩廳院售票已開賣，售票所得1成將捐給財團法人台東縣私立牧心智能發展中心。

台東縣政府文化處表示，「回響」即是「回鄉」的含意，音樂家能回鄉耕耘，為推廣優質音樂而努力，是台東回響樂團成立以來最深的期待。2018及2019年台東回響夏季音樂會皆在台東及高雄演出，該團近年積極拓展外地聽眾，今年台東場演出完畢後，也將於8月31日移師至台北國家音樂廳舉辦。在疫情影響之下，您是否也嚮往起美麗的台東風光呢？或是換個角度，以音樂來欣賞台東之美。

該場演出採用劇場式的演出方式，結合台東美麗景色投影及燈光，由民歌之父胡德夫、日本女中音佐佐木菜穗子，演唱由金曲獎得主李欣芸編曲的「美麗的稻穗」、「太巴塱」、「春之久保姫」等歌曲，及和美麗的稻穗有異曲同工之妙的史邁塔納所作「我的祖國」中的「莫爾道」河及德佛札克第八號交響曲，似一陣來自西方的微笑之風，將吹起你蠢蠢欲動的嘴角，進行一場東西民族間愉快的文化交流，由台東回響樂團與NSO駐團指揮張尹芳演出，期望帶來令人耳目一新的台東之聲。

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