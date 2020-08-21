民主黨新黨綱「刪一中政策」　BBC曝：拜登對中立場可能比川普強硬

▲美國民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）。（圖／路透）



記者張方瑀／編譯

美國民主黨在為期4天的全代會中，除了正式提名拜登與賀錦麗作為2020年總統副總統參選人外，同時通過了最新黨綱；其中最引人注目的就是在對台關係上，移除了「一中政策」的關鍵字。專家分析，拜登對中態度可能會比川普更加強硬，目的就是為了恢復美國的領導地位。

BBC外交國防資深記者馬可斯（Jonathan Marcus）指出，拜登（Joe Biden）必須要為一個截然不同的時代制定美國的外交政策，儘管美國依舊強大，但在中國勢力不斷擴張的情況下，實力已經減弱許多；拜登需要透過重振民主派力量，恢復美國的領導地位。

馬可斯表示，從某方面來說，拜登對中國的態度可能比川普的「霰彈槍」策略更為強硬，因為中國不僅是在軍事上面，就連在經濟、技術都已經是美國的新競爭對手；這就是為何當前局面不像簡單的第二次冷戰而已。

拜登可能會更接近川普的作法，他同樣希望可以美國結束選民最厭惡的中東戰事，尤其在新冠肺炎疫情後吃緊的國防預算下，不論是民主黨或共和黨，都必須對美軍進行大規模重組，以應對中國的挑戰。

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