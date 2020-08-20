美驅逐艦「馬斯廷號」穿越台海　沿海峽中線以西釋出「前所未有的警告」

▲美軍驅逐艦「馬斯廷號」今年第8度穿越台灣海峽，澳洲學者指出這可能是在向中共發出警訊。（圖／翻攝美國海軍）

實習記者閔文昱／綜合報導

美國海軍伯克級神盾驅逐艦「馬斯廷號」（USS Mustin, DDG 89）18日現身在馬祖附近海域，並沿著大陸海岸線的海峽中線以西通過台灣海峽。這是美軍軍艦今年第8度通過台灣海峽，也是繼今年6月4日當天後再有美軍艦艇通過台海。澳洲媒體指出，美軍此舉是向中共發出前所未有的警告。

有別以往，這次美軍軍艦這次罕見航行在海峽中線以西，以較接近中國大陸海岸線航行，中共海軍舷號155的052D飛彈驅逐艦「南京艦」全程尾隨監控；我方則由淡澎海偵的成功級艦監控雙方動態。澳洲國立大學國際安全和情報研究教授布拉克斯蘭德（John Blaxland）就表示，美國正在向中國傳達訊息，並打擊中國在南海與台灣議題的自信。

根據澳洲媒體報導，布拉克斯蘭德認為，美國正向中國打「百搭牌」（wild cards），意思是牌由莊家在發牌前定義，但後來衍生成難以預測、卻對結果至關重要的決定性因素，「在中共專屬經濟區內（航行），而沒進入中國12海里之內，根據海商法，這並不違法。」，但近來美軍不斷激怒中共的表現，可能就代表了美國利用所謂的航行自由，對中國日益增長的自信做出了回應。

中國解放軍東部戰區發言人張春暉大校表示，近來美國在涉台問題上消極動作不斷，向台獨勢力發出錯誤信號，是嚴重破壞台海和平穩定，任何破壞一個中國原則、在台海地區滋事攪局的言行，都不符合中美兩國根本利益。並稱，給本地區和平穩定帶來現實威脅，是「極其危險的」。

我方國防部則表示，這艘美艦經台灣海峽執行一般航行任務，台海周邊海、空域相關動態國防部一向都有掌握，狀況正常。

紐約時報17日也指出，美國川普政府正加強台美關係，只差未承認主權而已，未來可能會派遣軍艦停靠台灣港口、派遣身著軍服的軍官訪台、在台灣展開訓練計畫。