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吸毒子斬首殺母「驚天逆轉無罪」　張斯綱：法官替嫌犯想多了一點

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▲桃園市弒母案主嫌梁崇銘前年3月到陳姓友人開設小吃店飲酒，卻在酒後打傷陳，事後被依傷害罪嫌判處拘役55天之簡易判決處刑。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園梁姓男子弒母案二審改判無罪。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

桃園33歲梁姓男子2018年吸毒後與母親爭吵，進而拿刀砍殺母親37刀並狠心斬首，一審依家暴殺人罪判處他無期徒刑，高等法院二審卻大逆轉「改判無罪當庭釋放」，消息引發社會譁然。國民黨台北市議員張斯綱表示，法官在量刑的時候，「幫受刑人想多了一點、幫嫌疑人想多了一點。」

根據《中時新聞網》報導，張斯綱表示，就是有這類判決，才會讓人民對法官不信任，像上次李承翰事件，還有本次弒母事件，均是以思覺失調、精神恍惚為由判無罪，這不應該成為嫌犯脫罪的藉口，如果法官覺得有社會責任，又想給予嫌犯自新的機會，可以讓對方在監獄接受完整的輔導，也能避免憾事一再發生。

▲▼台北市議員張斯綱。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員張斯綱。（圖／記者李毓康攝）

弒母案發生於2018年10月17日下午6時許，梁男在吸食安非他命後，精神不穩又與母親發生口角，失控之下拿刀追砍母親，砍死母親後還將頭顱斬斷，從12樓住處陽台丟下社區中庭。警方到場後，梁男情緒激動反抗，最後被優勢警力壓制逮捕，檢方依照「家暴殺人罪」提起公訴。

梁男一審被判處無期徒刑，但案件上訴高院二審後，高等法院根據鑑定認為，他案發時因為吸食毒品，已經「完全喪失」辨識行為違法的能力，所以改依照刑法19條第1項規定「行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者，不罰」，大逆轉改判他無罪、當庭釋放。

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