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明明和他瘋狂觸電　卻交往沒多久就悲劇收場？

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▲▼激情,戀愛。（圖／翻攝自PEXELS）

▲剛開始與對方墜入愛河，會感受到奇妙的化學反應，等到激情慢慢消退，才會看見彼此之間的問題。（圖／翻攝自PEXELS，下同）

記者張惠媛／綜合報導

美國某離婚原因分析顯示，近一半的夫妻因「不切實際的期望」而分開。而對彼此的誤解，可能是在關係的第一個階段就存在，因為兩人之間的化學反應是由大腦中活躍的激素作用所引起，在這個階段，會使人們變得盲目，而等到化學反應漸漸減低後，他們才會開始意識到，自己的另一半並不如他們所想像的理想。國外網站《Bright Side》整理了幾個在戀愛中常見的狀況，也提供激情過後讓愛情延續的方法。

▲▼激情,戀愛。（圖／翻攝自PEXELS）

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戀愛中的化學反應其實與「愛」無關

科學家進行研究，讓300多人回答了彼此之間的化學反應，對他們來說意味著什麼？結果不言而喻：只有9％的男人和女人把這段充滿激情的時期與「愛」聯繫起來，而「生物反應」和「相互渴望」之類的答案大約多了3倍。

你不知道自己對一個人的真實感受

事實證明，根據學者說法，我們可以將愛分為三個不同階段：慾望、吸引力和依戀。兩人之間產生的化學反應正是雌激素與雄激素的作用，彼此之間在這個階段遵循的是生物的本能與動機。

▲▼激情,戀愛。（圖／翻攝自PEXELS）

雙方的期望可能是錯誤的

必須等到荷爾蒙作用平靜下來後，才能弄清楚彼此之間的實際感受。你可能會認為你的伴侶不像剛認識時那樣完美，他可能打呼很大聲、偶爾很邋遢，但這並不表示你必須對另一半變得苛刻，否則你們之間的關係會變得更糟。

讓激情持續更長的時間

想要經營長遠的關係，有一些方法，可以在化學作用慢慢消退的階段讓兩人之間的激情維持更長的時間，多牽手、專注於彼此的親密接觸、多花時間和伴侶相處⋯⋯等。

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