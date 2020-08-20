咬傷女警道歉被拒爆哭成網紅　屏東議員蔣月惠判拘役80天定讞

▲蔣月惠2018年打傷、咬傷女警被判拘80天，二審上訴仍被駁回，此照為蔣月惠當時爆哭畫面。（資料照／翻攝臉書「爆料公社」）



記者洪正達／高雄報導

屏東縣議員蔣月惠在2018年時因聲援公勇路不同意拆遷戶一案時，因一時失控打傷陳姓女警及咬傷吳姓女警手臂，事後她赴警局道歉被拒爆哭，一時間成為全國矚目人物 ，屏東地院一審時判她2傷害罪拘役80天，得易科罰金8萬元，蔣不滿提上訴，高雄高分院20日審理後駁回，維持原判定讞。

據了解，蔣月惠2018年7月16日時，因縣府執行公勇路拓寬抵觸戶拆除工作時，到場聲援拒遷住戶而與維秩的警察發生爭執，在混亂中蔣月惠張口咬傷女警，事後她到縣警局致歉時因見不到受傷的女警當場嚎啕大哭，不料，這一哭，卻讓她一夕爆紅，成為網紅，湧入大筆捐款。檢方經過調查，依傷害罪將她起訴，屏東地院經過審理，依兩次傷害罪各判處她50天拘役，合併執行80天，易科罰金以1000折算一日。

一審結果出爐後，蔣月惠判知該判決表示不服，她表示，她不是故意咬傷女警，案發當時，她單身一人，那麼多警察將她包圍，整個壓了過來，她避免被壓到，順手抓到女警衣服，並沒有掐她；而起訴書說她用腳踢女警，也不是事實，當時她是踩空滑倒，她說，一審判決對她很不公平，接到判決書後會提出上訴，如果上訴被二審法官還是判她有罪，她將聲請服社會勞動役。