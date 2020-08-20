人妻偷尪10借據...找竹聯大哥「喬一下」　印「欠債專刊」狂貼被害人家門！

記者邱中岳／台北報導

桃園1名人妻，竟然偷走丈夫借款欠條，找來竹聯幫大哥幫忙討債，從2017年開始陸續偷走10多張借據，丈夫得知後氣得要跟妻子離婚，大哥還會教唆旗下小弟，用被害人的照片製作出「欠債專刊」，張貼在被害人住家門口、大樓，甚至傳給被害人恐嚇。

警方調查，49歲的張姓人妻2017年間開始，從50歲的蕭姓丈夫偷走10多張總額約50多萬元的借據，並將借據交給31歲的張姓大哥以及旗下小弟「處理債務」，最後警方登門逮人，訊後依《組織犯罪條例》、重利、恐嚇取財、妨害自由等罪移送法辦。

▲警方搜出鋁棒以及帳冊，另外還有34萬元現金以及多張借據。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，蕭姓丈夫因長年經營貿易生意，有時候會借錢給朋友應急，但張姓人妻竟然將丈夫朋友所簽下的欠條偷走，氣得丈夫向張女提出離婚，而偷走借條以及離婚部分，目前也在法院審理。

張姓人妻偷走借條，並找上自稱「竹聯幫南堂南興會」的張姓大哥幫忙討債，並視被害人狀況，每個月利息5千元至1萬元不等，強逼被害人還錢，如被害人不從，就跑到對方家中恐嚇。

▲人妻偷借據找竹聯幫大哥喬帳，還印製欠債專刊，貼在被害人家門以及社區。（圖／記者邱中岳翻攝）

張姓大哥等人，還會在被害人家中留紙條寫到「我竹聯幫南堂張某某，請速與我聯絡」，另外又留言希望對方儘速處理，最後讓被害人苦不堪言報警處理，警方19日兵分多路搜索，搜出鋁棒、現金34萬元以及10多張總額3百多萬的借據。

警方透露，張姓大哥等人還會學習警方製作「協尋專刊」，用被害人照片製作海報，貼在被害人家門、社區大樓，讓鄰居知道被害人錢債未還，甚至還用手機將協尋專刊傳給被害人，導致被害人心裡蒙受莫大壓力。

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