　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

人妻偷尪10借據...找竹聯大哥「喬一下」　印「欠債專刊」狂貼被害人家門！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者邱中岳／台北報導

桃園1名人妻，竟然偷走丈夫借款欠條，找來竹聯幫大哥幫忙討債，從2017年開始陸續偷走10多張借據，丈夫得知後氣得要跟妻子離婚，大哥還會教唆旗下小弟，用被害人的照片製作出「欠債專刊」，張貼在被害人住家門口、大樓，甚至傳給被害人恐嚇。

警方調查，49歲的張姓人妻2017年間開始，從50歲的蕭姓丈夫偷走10多張總額約50多萬元的借據，並將借據交給31歲的張姓大哥以及旗下小弟「處理債務」，最後警方登門逮人，訊後依《組織犯罪條例》、重利、恐嚇取財、妨害自由等罪移送法辦。

▲▼人妻偷走丈夫借據找竹聯幫大哥喬帳，警方逮捕張姓大哥以及小弟共7人。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方搜出鋁棒以及帳冊，另外還有34萬元現金以及多張借據。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，蕭姓丈夫因長年經營貿易生意，有時候會借錢給朋友應急，但張姓人妻竟然將丈夫朋友所簽下的欠條偷走，氣得丈夫向張女提出離婚，而偷走借條以及離婚部分，目前也在法院審理。

張姓人妻偷走借條，並找上自稱「竹聯幫南堂南興會」的張姓大哥幫忙討債，並視被害人狀況，每個月利息5千元至1萬元不等，強逼被害人還錢，如被害人不從，就跑到對方家中恐嚇。

▲▼人妻偷走丈夫借據找竹聯幫大哥喬帳，警方逮捕張姓大哥以及小弟共7人。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲人妻偷借據找竹聯幫大哥喬帳，還印製欠債專刊，貼在被害人家門以及社區。（圖／記者邱中岳翻攝）

張姓大哥等人，還會在被害人家中留紙條寫到「我竹聯幫南堂張某某，請速與我聯絡」，另外又留言希望對方儘速處理，最後讓被害人苦不堪言報警處理，警方19日兵分多路搜索，搜出鋁棒、現金34萬元以及10多張總額3百多萬的借據。

警方透露，張姓大哥等人還會學習警方製作「協尋專刊」，用被害人照片製作海報，貼在被害人家門、社區大樓，讓鄰居知道被害人錢債未還，甚至還用手機將協尋專刊傳給被害人，導致被害人心裡蒙受莫大壓力。

越想越不對勁！OL 賺翻啦

二手票券豐富你的生活

【其他新聞】

2賊闖民宅「偷電鑽、水龍頭」　屋主返家憂曝光...躲「廁所＋地下室」被揪出

正妹警壓制抓狂女帥爆！超狂背景曝光...從小跟刑警爸「衝現場」

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
快訊／桃園男37刀砍母頭顱12樓丟下　二審大逆轉判無罪
24歲妹獻第1次爆血裂開！富二代男友送她急診…醫一看真相超綠
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／37刀砍下母親頭顱「12樓丟中庭」　驚世孽子「無期逆轉改判無罪」

人妻偷尪10借據...找竹聯大哥「喬一下」　印「欠債專刊」狂貼被害人家門！

快訊／盤讓卡拉OK引爆殺機！「橋頭桶屍案」今偵結　2嫌遭依傷害致死罪起訴

嘉義9歲女童騎單車墜溪床！「血流滿身」左手疑骨折　警消急爬5m救援

快訊／追求心儀女遭拒！花蓮男「怒開霰彈槍」　花防部士兵滿身血彈痕送醫

邊開車邊與妻吵架！深夜自撞鐵捲門　「一家4口困車內」妻死3歲女命危

高雄警「帶妻露營」偷拍單身女洗澡！　1句話辯解仍被送辦

首例！中國貨輪大買4000包走私菸　卸高雄港接駁船走私

高利貸瘋狂逼債！「好好跟你玩」威脅傷害家人　他崩潰輕生

狗的報恩！女銀行員為了離世的愛犬唸經…牠幫助主人簽到1億元大單

相信羅霈穎回來過...「靈堂供的菸抽很快」　于美人「接收弟弟妹妹」打氣：他們很難受！

《我的婆婆》楊銘威全裸再跟勇兔滾床單　鍾欣凌「一條龍」服務：親像飛龍飛上天

阿緯「假站台真業配」賣起自家月餅　吳克群送他專輯「根本沒聽」：交錯朋友了！

詐騙？！戶頭突收150萬不明款項剪輯師豪氣「全捐出去」：獻愛心

陳漢典「我這邊也有一條」Lulu大歪樓　被猜IG粉絲數...遭狠虧：有那麼多嗎XD

黑科技新手機！還以為在拿單眼　動物眼對焦捕捉貓皇的一靜一動

開箱北海道26年60坪獨棟別墅！　300萬台幣、0首付、利率僅0.7%

郭書瑤深夜「緊身低胸」約會眼鏡男新歡　牽手被送回家...男伴身分曝光

台中燒烤店鮮蚵無限吃僅199元　手掌大鮮生蠔、每隻蝦都爆蝦膏

慈濟醫院「林北江醫生」意外爆紅！名字奇特成焦點...粉絲跪求合照

快訊／37刀砍下母親頭顱「12樓丟中庭」　驚世孽子「無期逆轉改判無罪」

人妻偷尪10借據...找竹聯大哥「喬一下」　印「欠債專刊」狂貼被害人家門！

快訊／盤讓卡拉OK引爆殺機！「橋頭桶屍案」今偵結　2嫌遭依傷害致死罪起訴

嘉義9歲女童騎單車墜溪床！「血流滿身」左手疑骨折　警消急爬5m救援

快訊／追求心儀女遭拒！花蓮男「怒開霰彈槍」　花防部士兵滿身血彈痕送醫

邊開車邊與妻吵架！深夜自撞鐵捲門　「一家4口困車內」妻死3歲女命危

高雄警「帶妻露營」偷拍單身女洗澡！　1句話辯解仍被送辦

首例！中國貨輪大買4000包走私菸　卸高雄港接駁船走私

高利貸瘋狂逼債！「好好跟你玩」威脅傷害家人　他崩潰輕生

狗的報恩！女銀行員為了離世的愛犬唸經…牠幫助主人簽到1億元大單

彰化篩檢無症狀有必要？　接觸外人其實「風險更大」！

口水狂流！網友最愛「必比登推介必吃TOP10」　厚燒餅、七彩小籠包超欠吃

恬娃熱戀「15cm工程師猛男」！　羞認「只見4次面就一晚嗨3次」…求愛過程曝光

快訊／許勝雄：「我只是暫時代理」　海基會董事長要等政府安排

快訊／37刀砍下母親頭顱「12樓丟中庭」　驚世孽子「無期逆轉改判無罪」

「建庫以來最大洪峰」通過三峽大壩！　首次開啟11孔洩洪

彰化「無症狀確診者」改口：2天前有咳嗽！陳時中「這句話蠻嚴重」疑動機

陳水扁親自授課！講師力邀吳念真、唐鳳　6都市長3位畢業生

錦屏母熊野放2週消失！　扯下頸圈「留下一搓毛」行蹤成謎

買新房超安靜「入住第一晚悔了」　小資妹扛600萬重找租屋：是不是很蠢？

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

社會熱門新聞

超正女騎士撥開腿上的小強…剛抬頭就「連撞3台警車」

追求心儀女遭拒！花蓮男怒開霰彈槍

台中男硬上國中妹後再戰女友！轉身秀影片跩嗆她男友

開車吵架自撞　1家4口妻死3歲女命危

男修車一半…慘遭輾壓頭不治

健身工廠求償3300萬　館長開直播找證人

吊車壓死童　相關牌照「全掛0」

帶妻露營還偷拍女洗澡！員警被自己人法辦

新郎打臉！婚宴12萬遭竊　新秘控警「5人被脫光搜身」逆轉

高利貸瘋狂逼債　他崩潰輕生

報恩！女銀行員為離世的愛犬唸經…牠幫主人簽下1億元大單

即／嘉義2歲童「遭捲入槽車」命危

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

館長再南下出庭　傳兩證人說法是聽說

更多熱門

相關新聞

超商四腳獸　店員：邊拉褲子邊走出

超商四腳獸　店員：邊拉褲子邊走出

林男與領有中度智障手冊的已婚人妻，在超商廁所上演四腳獸，之後被人夫提告趁機性交。店員證稱，看見林男與人妻在店內擁吻，一起從廁所走出來，還在休息區聊天。由於被害女雖領有中度智能障礙手冊，卻可獨自搭車前往新竹，又已婚生子，法官認為人妻對於性行為應有一定的辨識能力，判林男無罪。

通姦除罪才獲免訴　小三再約人夫激吻

通姦除罪才獲免訴　小三再約人夫激吻

婆婆逼3個月懷男胎　人妻淪工具生了更悲慘

婆婆逼3個月懷男胎　人妻淪工具生了更悲慘

抓到丈夫出軌！短髮妹「酒店激戰」壯男

抓到丈夫出軌！短髮妹「酒店激戰」壯男

人妻湯屋享受「用心服侍」！　綠帽夫見網購明細崩潰

人妻湯屋享受「用心服侍」！　綠帽夫見網購明細崩潰

關鍵字：

人妻借據竹聯幫南堂

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

梁云菲「我真的做不到」　痛訴分手後屈辱：祝福是給她的，你沒有

殯葬業者也嚇到！曝羅霈穎「巧合指引」

超正女騎士撥開腿上的小強…剛抬頭就「連撞3台警車」

23歲妹下面臭爆！男友嫌髒…醫見「腐臭魚湯」亂流：在裡面4個月

連在家也戴口罩　他仍染疫病逝

水溝傳出熟悉聲！爸拉出深灰巨鼠

即／林書豪想當台灣人　父申請入籍

12星座這些舉動就是討厭你

追求心儀女遭拒！花蓮男怒開霰彈槍

王瞳曬「帶艾成見前男友」合照！

冰櫃見「長毛白蘿蔔」吹涼偷吃菜

台中男硬上國中妹後再戰女友！轉身秀影片跩嗆她男友

今年鬼特兇3生肖小心！鬼門開避2關卡

「陶朱隱園」查嘸實價登錄！專家揭真相

浪貓每天爬20樓討飯　收編美哭萬人

更多

最夯影音

更多
相信羅霈穎回來過...「靈堂供的菸抽很快」　于美人「接收弟弟妹妹」打氣：他們很難受！

相信羅霈穎回來過...「靈堂供的菸抽很快」　于美人「接收弟弟妹妹」打氣：他們很難受！
《我的婆婆》楊銘威全裸再跟勇兔滾床單　鍾欣凌「一條龍」服務：親像飛龍飛上天

《我的婆婆》楊銘威全裸再跟勇兔滾床單　鍾欣凌「一條龍」服務：親像飛龍飛上天

阿緯「假站台真業配」賣起自家月餅　吳克群送他專輯「根本沒聽」：交錯朋友了！

阿緯「假站台真業配」賣起自家月餅　吳克群送他專輯「根本沒聽」：交錯朋友了！

詐騙？！戶頭突收150萬不明款項剪輯師豪氣「全捐出去」：獻愛心

詐騙？！戶頭突收150萬不明款項剪輯師豪氣「全捐出去」：獻愛心

陳漢典「我這邊也有一條」Lulu大歪樓　被猜IG粉絲數...遭狠虧：有那麼多嗎XD

陳漢典「我這邊也有一條」Lulu大歪樓　被猜IG粉絲數...遭狠虧：有那麼多嗎XD

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面