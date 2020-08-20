60多條河湖超警戒水位 ！　大陸防洪進入「南北雙線作戰」

▲三峽大壩洩洪。（圖／CFP）

記者劉亭／綜合報導

受到強降雨影響，又有颱風即將登陸，大陸汛情仍然相當嚴峻，水利部統計，截至19日，包含長江上游部分支流、黃河中游潼關段等在內的60多條河流湖泊仍超警，防汛進入南北雙線作戰狀態。

根據人民日報報導，從7月5日以來，長江干流蓮花塘站已持續超警46天。8月19日，黃河今年第5號洪水正在演進中。20日，三峽水庫將迎來建庫以來的最大入庫洪水，預計流量達7.6萬立方米每秒。

據大陸水利部水旱災害防禦司防汛一處處長褚明華介紹，「三峽水庫水位目前1天上漲1.18米，預計最高可漲至166.3米左右，離正常蓄水水位（175米）僅差8.7米。」

▲淮河10年一遇洪水。（圖／CFP）

大陸水利部信息中心（水文水資源監測預報中心）副主任劉志雨介紹，預計今年華西秋雨雨量可能略偏多，長江上游仍有再次發生5萬立方米每秒以上編號洪水的可能。

另外由於第7號颱風「海高斯」19日6時在廣東省珠海市金灣區沿海登陸，在近海加強后登陸，最大風力達12級，將給廣東、廣西、海南、貴州等地帶來局部強降雨。受其影響，暴雨區內的中小河流洪澇災害、山洪災害發生概率大。

褚明華說，三峽水庫的出庫流量從4.4萬立方米每秒增加到4.8萬立方米每秒，為三峽水庫及上游庫區「減包袱」。今年防汛搶險的時間久、戰線長、強度大，各地各部門要堅決克服麻痺、僥幸、鬆懈等心理，相關地區要繼續做好山洪災害防御和中小水庫、淤地壩安全度汛工作。

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