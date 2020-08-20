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女星出身「萬華望族」家產遍及中山區　送瓦斯還父債9000萬

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方季惟出道多年，追求者眾多，至今仍享受單身。

▲方季惟出道多年，追求者眾多，至今仍享受單身。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

玉女歌手方季惟40歲才規劃人生第一張保險，年輕時曾罹癌的她格外重視醫療保障，已備齊住院日額、實支實付和自負額住院醫療險等，除了做好醫療險規劃，她也仰賴保單存錢。

「以前400萬元放銀行，可以靠利息過生活，現在根本辦不到。」永遠的「軍中情人」方季惟透露，手上的儲蓄險是後來理財方式轉念，剛好電話行銷員打電話進來就買了，有2張20年期還在繳，也有2張躉繳型擺著。

請繼續往下閱讀...

「買儲蓄險是我存錢的方式之一，也是為了分散風險，它有2個原因吸引我，就是慢慢存、可領回，我只要求利率比銀行定存好就行了。」今年儲蓄險大改版，問她有沒有搶搭停售潮？她搖頭回說：「沒有，已經買夠了。」

「以前我的錢都給媽媽管，保險受益人也都寫她，爸爸為了這事還跟我抗議過。」她笑說，因為媽媽一毛不拔，寫媽媽比較放心，現在媽媽走了，她自己管錢，「我跟弟弟說，這保險受益人改寫你好不好？我弟弟還難過大哭說：別講這些不吉利的！」

對方季惟來說，保險是分散風險的一環，她原本生長在台北萬華望族，家族家產遍及中山北路、林森北路一帶，但因為爸爸幫人做保背債9千萬元，讓她從小就在餐廳駐唱，還擺過地攤、送過瓦斯，當初出道發片也是為了幫忙還債。

現在她名下有房住，還另外有租金收入，先前有風水節目拍過她家，身邊隨即又擁現一批追求者，嚇得她不願再多談名下有幾房，「天啊！這不是好緣份！」依舊享受單身生活的她，近期發現脖子附近又多2顆腫瘤須定期追蹤，她瀟灑地說：「我也想過以房養老，要是萬一有天生病了，除了保險能照顧我之外，看哪個兄弟姐妹照顧我，將來這些就都留給他。」

自負額住院醫療險附約保費親民　補強雜費缺口

CFP認證理財規劃顧問蔣竣植表示，方季惟除了有實支實付醫療險外，還規劃自負額住院醫療險附約，後者可補強門診手術、雜費的需求缺口，實支實付險雖有最多買3張的限制，但這張附約因有自負額的設計，當醫療費用超過一定自負額，保險公司才會理賠，因此保費較親民，也不占3張額度，是精打細算的規劃。

另外，由於房子未來考慮留給家人，若房價高、有遺贈稅，可搭配儲蓄險身故受益預留稅源。


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