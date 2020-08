相撞墜毀？　美「死神」無人機驚傳敘利亞遭人擊落

▲美國無人機在敘利亞西北部驚傳墜毀

實習記者閔文昱/綜合報導

美國2架MQ-9「死神」(Reaper)無人機18日在敘利亞相撞墜毀,根據五角大廈官員透露,雖報告顯示為撞機事故,但目前尚不清楚是否有遭到地面武裝分子攻擊。

根據《軍事時報》(Military Times)報導,有消息指出,飛機為敘利亞西北部伊德利卜(Idlib)省反總統阿塞德(Bashar Al Assad)的激進組織所擊落,目前尚不清楚為什麼反阿薩德組織要攻擊可能屬於美國的無人機,但推測也有可能是把無人機誤認為俄羅斯或其他親阿薩德部隊所有,因此把飛機擊落。

飛機墜毀的前幾天,敘利亞蓋達(Al Qaeda)恐怖組織分支「宗教守護者」(Hurras al-Din)的軍事訓練師烏茲別基(Abu Yahya al-Uzbeki)12日也在伊德利卜省遭俗稱「忍者飛彈」的美軍AGM-114R9X飛彈攻擊喪生,隨後幾天伊德利卜省上空便出現了一些美軍不同型號的無人機。

Idleb The downed drone turned out to be an American MQ-9 reaper. pic.twitter.com/NJY0Ixxl30

事實上,這已並非「死神」第一次被擊落,伊德利卜省派系眾多,包括土耳其所支持的組織在內,都擁有肩射防空飛彈系統,也被稱為便攜式防空系統(MANPADS),有能力擊落過往的飛機和直升機。根據美軍中央司令部(CENTCOM)表示,去年6月時,也曾有MQ-9無人機被葉門什葉派胡希武裝組織(Houthi)在伊朗協助下用SA-6面對空導彈擊落。

AGM-114R9X「忍者炸彈」是美國研發的一種秘密飛彈,在擊中目標時不會爆炸,而是在接近目標的過程中會展開6片彈翼,帶著鋒利的刀刃撞擊到目標上,在對打擊目標的位置有相當準確情報的情況下,使用這種「忍者炸彈」有助於降低附加傷害,最大限度地減少對平民的傷害。

A drone of the coalition carried out a strike on the car in which Abu Yahya al-Uzbeki was riding. pic.twitter.com/qSYPUEcTRL