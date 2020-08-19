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相撞墜毀？　美「死神」無人機驚傳敘利亞遭人擊落

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▲美國無人機在敘利亞西北部驚傳墜毀

實習記者閔文昱／綜合報導

美國2架MQ-9「死神」（Reaper）無人機18日在敘利亞相撞墜毀，根據五角大廈官員透露，雖報告顯示為撞機事故，但目前尚不清楚是否有遭到地面武裝分子攻擊。

根據《軍事時報》（Military Times）報導，有消息指出，飛機為敘利亞西北部伊德利卜（Idlib）省反總統阿塞德（Bashar Al Assad）的激進組織所擊落，目前尚不清楚為什麼反阿薩德組織要攻擊可能屬於美國的無人機，但推測也有可能是把無人機誤認為俄羅斯或其他親阿薩德部隊所有，因此把飛機擊落。

飛機墜毀的前幾天，敘利亞蓋達（Al Qaeda）恐怖組織分支「宗教守護者」（Hurras al-Din）的軍事訓練師烏茲別基（Abu Yahya al-Uzbeki）12日也在伊德利卜省遭俗稱「忍者飛彈」的美軍AGM-114R9X飛彈攻擊喪生，隨後幾天伊德利卜省上空便出現了一些美軍不同型號的無人機。

事實上，這已並非「死神」第一次被擊落，伊德利卜省派系眾多，包括土耳其所支持的組織在內，都擁有肩射防空飛彈系統，也被稱為便攜式防空系統（MANPADS），有能力擊落過往的飛機和直升機。根據美軍中央司令部（CENTCOM）表示，去年6月時，也曾有MQ-9無人機被葉門什葉派胡希武裝組織（Houthi）在伊朗協助下用SA-6面對空導彈擊落。 

AGM-114R9X「忍者炸彈」是美國研發的一種秘密飛彈，在擊中目標時不會爆炸，而是在接近目標的過程中會展開6片彈翼，帶著鋒利的刀刃撞擊到目標上，在對打擊目標的位置有相當準確情報的情況下，使用這種「忍者炸彈」有助於降低附加傷害，最大限度地減少對平民的傷害。

MQ-9「死神」無人機是由「MQ-1掠奪者」改進而成的進階機種，尺碼更大、載重更重，具有長滯空時程、高海拔監視的能力，是第一款專門設計作為獵殺用途的無人機，但也可以用於執行情報、監視與偵察等任務。

MQ-9最多可同時攜帶4枚AGM-114地獄火飛彈（Hellfire）及2枚500磅（230公斤）GBU-12「鋪路二型」雷射導引炸彈（Paveway II）。除此之外，未來還將具備裝載聯合直接攻擊彈藥（JDAM）以及AIM-9響尾蛇飛彈的能力。

▲MQ-9死神(Reaper)無人機。（圖／U.S. Air Force）

▲MQ-9死神(Reaper)無人機。（圖／U.S. Air Force）

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