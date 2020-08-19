你被討厭了！12星座的這些舉動就是討厭你　摩羯能避就避、天蠍人間蒸發

▲人與人之間相處眉角多，12星座面對討厭的人也有自己一套方法。（圖／翻攝自PEXELS，下同）

記者張惠媛／綜合報導

「他現在這樣，到底是不是討厭我？」12星座個性大不相同，面對討厭的人也有自己的表現方式，《星座好朋友》整理出12星座討厭一個人的舉動，如果你發現被這樣對待了，那很有可能真的是被討厭了，看是要積極解開誤會，或是就從此相忘於江湖。

直接告訴你：牡羊座、獅子座、射手座

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牡羊、獅子跟射手座都是個性直率的火象星座，不管是喜歡或是討厭都很明顯，很少有口是心非的狀況，如果他們真的討厭你，是不會裝出一副很喜歡跟你相處的模樣的，直來直往的他們，相當不喜歡這種假惺惺的感覺，所以這幾個星座會明白地表現出「我很忙」的模樣，如果無法避免對話，則會邊講話邊做著其他事情、語氣中隱約透露出不耐煩，這時被他們討厭的人應該也會有很明顯的感受了。

慢慢消失在你的世界：巨蟹座、天蠍座、雙魚座

被水象星座討厭的話，一開始你是感覺不出來的，他們討厭一個人的行為很隱晦，甚至令人無法察覺自己從什麼時候開始「被討厭」，因為他們心比較軟，如果你不是對他們做出很重的傷害，他們不會突然「一刀兩斷」，而是會一步一步慢慢疏遠，例如原先見面頻率很高、聊天很熱絡，漸漸降低見面時間及改變用詞等等，漸漸拉遠你們之間的距離，等你意識到的時候，他們已經淡出你的世界，最後在你的世界裡就像人間蒸發一般。

直接無視把你當空氣：雙子座、天秤座、水瓶座

風象星座面對討厭的人，不像牡羊、獅子、射手等火象星座會直接明說，也不像水象的巨蟹、天蠍、雙魚默默疏遠，他們是會直接忽視你的存在，就算在某些聚會場合中碰面，他們也不會和討厭的人有所交集，會盡量避免接觸，甚至連眼神都不會飄向你，雙子、天秤、水瓶個性隨和，不太會討厭人，更不會當面給人難堪，所以如果被他們當成空氣，那可能就是被討厭啦。

刻意迴避有你的場合：金牛座、處女座、魔羯座

土象星座在表達情緒上較為內斂，面對討厭的人也是以「迴避」來處理，除了很怕惹麻煩上身之外，還有就是他們「真的很討厭你」，但如果你跟他們聊天，他們還是會回應，你卻會感覺言談間極為客套，兩人之間莫名多了一堵透明的牆，沒有特別冷漠、也不熱情，距離不會很遠卻也無法再靠近。