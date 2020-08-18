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七夕剩一週　這「5星座」把握機會能脫單！獅子座掌握主導權

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▲▼老派約會。（圖／pixabay）

▲七夕即將來臨。（圖／pixabay）

記者崔子柔／綜合報導

明天就到了農曆七月，下周二（25日）就是七夕情人節，微信官方帳號「星座愛情運勢解析」（ID：yqxs021）就指出，這「5星座」單身的朋友們，在七夕前桃花運大開，可以把握機會找個好姻緣一起過情人節。

一、摩羯座：順其自然　輕鬆得到專屬桃花

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摩羯座的朋友在這的社交活動上，可以適時的放縱任性，不用太在意別人對你的看法，如果遇到不喜歡、不自在的場合，保持低調就好，寡言的作風更可能贏得異性的好感，但不用強迫自己對對方表現得太熱情，理智的應對能讓關係發展更好。

▲兩性,情侶,約會,交往。（圖／unsplash）

▲魔羯有機會在七夕前脫單。（圖／unsplash）

二、 獅子座：主導權在手　好好把握

獅子座在這一周會有很多工作需要處理，社交方面也會比之前顯得複雜。會出現有趣的合夥人在工作上，就算兩人的想法沒有到很契合，但意見分歧所產生的摩擦反而能拉近彼此距離，會有想在一起的念頭。在社交場合上，會經由朋友介紹認識異性，只要自己願意跨出那一步，很容易成功配對。

三、天蠍座：脫單容易　難在複雜的情感

天蠍座的朋友本周可能會和舊情人扯上關係，出現難以解釋的複雜情感，打壞規律的正常軌跡，但同時也會認識新的異性，這時對方主動告白的機率很大，在舊情人和新歡之間的選擇就相當重要。

▲兩性,情侶,約會,交往。（圖／unsplash）

▲牡羊可能會和身邊的人擦出火花。（圖／unsplash）

四、牡羊座：發現最好的就在身邊　但要仔細考量

牡羊座這一周可能會出現「想和某個朋友交往」、「知己才是最適合的對象」的念頭，這時出手也很可能一拍即合，但脫單雖然容易，如果沒有思考清楚，衝動的交往最終很可能反而錯失了一個好友。

五、水瓶座：

水瓶座如果有一個「早預感會有發展」的對象，在這一周有很大機率能成功，在適當的場合，可以透過身邊的朋友搓合彼此，不用太正式的告白，自然、順理成章的走在一起，不產生尷尬，也能發展順利。

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