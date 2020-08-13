穩交中也不能鬆懈！掌握秘訣讓12星座重燃愛火　天秤注重儀式感、跟射手有共同興趣很重要

▲激情終會歸於平淡，要掌握秘訣才能重燃愛火。（圖／翻攝自PEXELS，下同）

記者張惠媛／綜合報導

不管穩交掛多久，也希望天天都是情人節！感情穩定久了，慢慢習慣對方的存在，偶爾也會失去熱情跟新鮮感，《星座好朋友》整理了讓12星座重燃愛火的小撇步，學起來一直熱戀下去吧！

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一場精心策劃的約會：巨蟹座、天秤座、雙魚座

約會對每個情侶來說是很日常的事，但是隨著交往的時間越來越長，再加上如果住在一起的話，約會就從「精心規劃」變成了「一起出門走走」，彼此不再盛裝打扮，甚至穿個夾腳拖就出門，當年的怦然心動都消失殆盡。不過想跟這些星座重燃愛火很簡單，這幾個星座特別重視各種「儀式感」，只要回到一開始那樣，給他一場精心策劃的約會，無論是一起看電影、踏青、逛街或是小旅行，都可以重溫熱戀期時的約會心情，不知不覺中，感情也會慢慢加溫。

培養彼此的共同興趣：牡羊座、雙子座、射手座

剛開始交往的時候總是有很多想跟對方一起去的景點，不管做什麼都很有新鮮感，穩交久了該去的地方都去到膩了，彼此之間也漸漸找不到其他火花，偏偏這些星座就是熱情來得快去得也快，想要讓他們一直保有新鮮感，就要培養兩人之間的共同興趣，不僅可以為彼此帶來更多互動，也能探知對方的另外一面，為感情增加熱度。

分享各自的生活圈：金牛座、獅子座、水瓶座

剛認識的時候總是有著說不完的話，隨著越來越了解彼此，兩人之間有新鮮感的話題越來越少，就算住在同個屋簷下，彼此的生活圈也好似沒有交集，想要找回過去的熱情，可以試著分享自己的生活：「你知道我那個同事今天做了什麼⋯⋯」、「那天去吃飯的時候我高中同學說⋯⋯」，這些瑣事看似無聊，但其實是很有效的潤滑劑，藉由這樣的分享會變得更了解對方，讓感情更穩定。

定期安排一趟旅行：處女座、魔羯座、天蠍座

你跟另一半有多久沒有一起出去旅遊了呢？從什麼時候開始生活只剩下工作，每天的路線就是家裡到公司，這三個星座天生性格較壓抑，想讓他們的感情回溫，那就一起去旅行吧！旅行本來就是一件令人興奮的事情，一起規劃行程、真正踏上旅途，打破平常的只有工作的生活模式，必然會出現許多火花，旅行不僅能讓緊繃的神經放鬆，在異地也有相依為命之感，不知不覺感情熱度破表。