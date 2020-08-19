小情侶雙屍悲劇！鄰居透過門縫瞄到「女孩最後面貌」…嚇到不敢獨自待著

▲南京一年輕男女陳屍屋內。（圖／翻攝自現代快報）

記者鄭思楠／綜合報導

南京雙龍大道南方花園楓彩園16日驚傳一對年輕情侶死亡。2個人陳屍租屋內，其中女性遺體被員警抬出時，身上還帶著血跡。不過，員警經過初步判斷屬於自殺，但是具體的原因目前還在進一步的調查中。現場圖片顯示，出事租屋陽台還曬著衣服，樓梯間佈滿血跡。

據《現代快報》報導，根據社區的住戶透露，當天自己起得早，看到好多員警過來現場調查，「好多人那時候還在睡覺，根本就不知道發生了什麼。」他說，當時大概6點多，員警在房間裡抬出了一具女性的屍體，身上還帶著血跡，過了大概十分鐘，又抬出來一具男性的屍體，「兩個人看上去都很年輕。」

住在這死亡男女對面的是一對80多歲的老夫妻，據老奶奶表示，2個年輕人搬過來時間不是很長；她是17日早晨出去買早點，看到對面門開著一條縫，也沒注意到員警，但是看到那個女孩躺在床上，當時還不知道女孩已經死了。知道情況後，老兩口挺後怕的，不敢獨自待著，還特地將自己的兒媳叫過來陪他們。

▲出事樓梯間有不少血跡。（圖／翻攝自現代快報）

到底發生了什麼事呢？目前社區住戶也都在猜測。據附近鄰居稱，男孩看起來白白淨淨的，平時在外面上班，女孩似乎不上班。還有人透露，在14日早晨見過女孩下樓扔垃圾，從那以後就沒人再見到他倆露面。有住戶表示，事情不是發生在16日，應該是更早前發生的，只是無人知曉。

鄰居還表示，兩個人平常關係挺好的，而且住在旁邊這麼久了，從來沒聽到過兩個人拌嘴吵架的聲音，「兩個人的上班時間不太一樣，一般都是白天男的早出晚歸的，女的一般都是在家要不就上夜班，反正時間總是不同步。」

17日晚，江寧警方通報，經過初步調查，排除他殺，兩人系自殺身亡。目前具體情況警方仍在進一步調查中。

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