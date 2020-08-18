　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Apple推出Apple Music Radio　「旗艦廣播電台」Beats 1更名Apple Music 1

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼Apple推出Apple Music Radio。（圖／翻攝自Apple官網）

▲Apple推出Apple Music Radio。（圖／翻攝自Apple官網）

記者邱倢芯／台北報導

Apple稍早宣布，在Apple Music上推出2個全新的廣播電電台，且從現在起即可供165國家音樂迷使用。原先在Apple Music上的全球旗艦廣播電台Beats 1，官方將更名為Apple Music 1；同時還將另外推出兩個廣播電台Apple Music Hits與Apple Music Country。

據了解，Apple Music Hits電台，將會播送80 年代、90 年代及 2000 年代人人耳熟能詳的歌曲；而Apple Music Country所播放的音樂，則會聚焦在鄉村音樂。

Apple指出，Beats 1自2015年推出以來，已成長為世界上收聽次數最多的廣播電台之一，內容以深度藝人訪談節目、全球獨家與首播節目，以及獨特的節目製作內容為主。

Apple Music 1
現在，官方將Beats 1更名為Apple Music 1，爾後將透過位於洛杉磯、紐約、那什維爾和倫敦的頂尖錄音室，成為流行文化交流和藝人主導的節目製作中心，同時也是世界各地藝人發行新音樂、發布新聞快報，並直接與其樂迷交流的全球目的地。

Apple Music Hits
此一廣播電台將提供樂迷們在80年代、90年代和2000年代耳熟能詳且深受喜愛的最龐大完整的歌曲目錄。該電台收錄了知名藝人與主持人的精彩新節目，透過故事將聽眾與世界上最受歡迎的歌曲聯繫起來。

▼Apple Music Hits將播放個年代受歡迎的流行樂曲。（圖／翻攝自Apple官網）

▲▼Apple推出Apple Music Radio。（圖／翻攝自Apple官網）

Apple Music Country
Apple認為，廣播是鄉村音樂文化的一部分，而Apple Music Country則為現代樂迷增強了這種體驗。隨著鄉村音樂在世界各地不斷演化擴展，Apple Music Country目標成為這個日益多樣化音樂類型的權威指引。這個電台融合當今最傑出的音樂，同時也向樂迷推薦新起之秀，以及緬懷當年塑造與定義鄉村音樂的傳奇歌手和經典曲目。

想要聆聽Apple Music Radio內容，果粉只要透過Apple Music，並搭配iPhone、iPad、iPod、CarPlay、Apple Watch、Apple TV、Mac、HomePod等裝置皆可收聽，甚至也可透過網頁收聽

喜歡「動口不動手」的果粉也不需擔心，只須對著裝置開口，就能要求Siri播放「Apple Music 1」、「Apple Music Hits」或是「Apple Music Country」。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
立委座車霸佔醫院門口！停一排BMW、賓士　兒推截肢爸氣炸
桃園大圳驚見裸女屍！臉部「全潰爛」仰躺…路人嚇傻報警
疫情新階段！WHO曝「這年齡層」無症狀染疫大增　病毒一直擴散
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Apple推出Apple Music Radio　「旗艦廣播電台」Beats 1更名Apple Music 1

買新手機外拍驚見「鬼月專屬色」超應景　網驚呼：提早一天開門

三星承諾Galaxy S、A、Note、Z、Tab S系列手機平板獲得至少3年版本更新

星粉有福了　官方承諾多款機種支援三版Android OS更新

蘋果宣布延長 AppleCare 期限至一年！　產品欲保固須先至門市檢查

Epic Games恐遭拔開發權限　蘋果強硬聲明：絕不破例

Chrome 86瀏覽器將祭出「3階段警訊」　提醒用戶小心個資外洩！　

三星Galaxy Note20 Ultra螢幕獲肯定　DisplayMate頒A+評鑑等級

三星5G中階新機 Galaxy S20 FE 沿襲 S20 外型特色　可望於10月發布

手機殼廠洩iPhone 12模型機照　厚度較iPhone 4更薄

《我的婆婆》鍾欣凌槓上親家母　第一次吃馬卡龍反應...琇琴看不起嗆「老土」

《以家人之名》唐燦神似安以軒、Lisa　槓上李尖尖..一盒巧克力就成功收買！

小8歲妻為搬家流產…歐弟崩潰！　「馬上全面停工」：我對不起她

依依佩佩1個月減16公斤　透視裸紗衩到大腿根部...超級辣！！

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

存3年讓亡夫進塔「14萬撿骨費」　75歲鳳梨嬤翻床墊淚：全被偷光

開車經公墓！路旁驚見白衣女子 赤腳＋對車招手...網嚇瘋：夭壽

紅隊看衰小鬼玩遊戲：先付1000？　黃鴻升雪恥！3彈力球「7秒就進杯」

《新說唱2020》giao哥、暴扣哥回歸　拿金項鍊衝上台...全場噓爆

遮車牌遭嗆「社會敗類」惱羞推人　熊貓外送員：不小心忘記拿下來

Apple推出Apple Music Radio　「旗艦廣播電台」Beats 1更名Apple Music 1

買新手機外拍驚見「鬼月專屬色」超應景　網驚呼：提早一天開門

三星承諾Galaxy S、A、Note、Z、Tab S系列手機平板獲得至少3年版本更新

星粉有福了　官方承諾多款機種支援三版Android OS更新

蘋果宣布延長 AppleCare 期限至一年！　產品欲保固須先至門市檢查

Epic Games恐遭拔開發權限　蘋果強硬聲明：絕不破例

Chrome 86瀏覽器將祭出「3階段警訊」　提醒用戶小心個資外洩！　

三星Galaxy Note20 Ultra螢幕獲肯定　DisplayMate頒A+評鑑等級

三星5G中階新機 Galaxy S20 FE 沿襲 S20 外型特色　可望於10月發布

手機殼廠洩iPhone 12模型機照　厚度較iPhone 4更薄

鬼門要開了！「狂吃生魚片」恐卡到陰　命理師曝5種鬼月招陰食物

滑水道半夜「詭傳求救聲」！　警巡邏驚覺「人在鋼管裡」...拖出變一具屍體

「嵐」把小王子麵當泡麵　台網友吐槽「誰會這樣吃啦」急下架

館長被健身工廠告！3度出庭不認罪　傳2證人皆回答「聽房東說」

國巨砸2.94億元　參與美國電動車公司Canoo股權投資案！完整布局自駕市場

她怒揭男友劈腿「大吵後極度胸痛」　醫檢查驚見：真的心碎了！

桃園立委座車霸佔醫院門口！停一排BMW、賓士　兒推截肢爸氣炸

經部、NCC推「愛奇藝條款」　陸委會：展現政府匡正市場決心

布萊德彼特與前妻19年後再合作！　全靠「奧斯卡影帝」神助攻

Apple推出Apple Music Radio　「旗艦廣播電台」Beats 1更名Apple Music 1

尋芳高清片！嫖客「鐵支路」挨家詢價　賣淫女一見狂擠「渾圓」：保證值回票價

3C家電熱門新聞

iPhone 12 Pro 最新渲染圖曝光！　外型最大亮點令人「大開眼界」

三星公開新Galaxy Buds設計故事

iPhone12擺脫差別待遇！全升級「Pro螢幕」

華碩ZenFone 7來了！　預計將在8/26舉辦線上發表會

OPPO Reno 4門市到貨

手機殼廠洩iPhone 12模型機照　厚度較iPhone 4更薄

Netflix 請來好萊塢大師重新配樂16秒新片頭　敲響進軍戲院戰鼓

iPhone 12爆料內容大整理！　最便宜機款只要1.62萬元起

iPhone不綁信用卡也可買付費App

這一款 iPhone 12 傳延至明年2月！　秋季可望分成兩波發布

取代Android！華為首款鴻蒙系統手機傳很快面世

Chrome 86瀏覽器將祭出「3階段警訊」　提醒用戶小心個資外洩！　

小米「黑燈工廠」曝光！首款生產小米10透明版

「死侍」忙著幹大事！　萊恩雷諾斯宣布推出「Mint Mobile+」

更多熱門

關鍵字：

Apple Music RadioBeats 1Apple Music 1Apple Music HitsApple Music Country

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

新郎打臉！婚宴12萬遭竊　新秘控警「5人被脫光搜身」逆轉

她「後座抱嬰」被檢舉開罰！崩潰：以後怎出門

搭北捷電扶梯站左邊挨嗆　台大教授：被羞辱是必要的

YouTuber剝皮寮取材　拍應召女險遭毆

分手小豬　周揚青突曬照：我老公

心碎撞擊影片曝　2歲女童輪下慘死

騎士加完油！　她見對方行為怒吼：後面一群人在排隊啊

歡歡燒炭亡6年！台中凶宅賣出去了

小嫻認了「與金剛交往中」　經紀人曝萌芽時間點

好友被鄭捷砍死！「中山古天樂」從爛賭鬼變悍警

帥氣暖男迷倒一堆女粉　爆紅Elias遭網友起底暗黑暴力史

10多歲少年返台確診　重症醫揭2點不尋常

獨／正妹醫飄仙氣　猛男「狂生病」跪求電話

全家加碼振興！200變600元購物金

愛奇藝下架專法來了！9/3正式上路　陸資影音平台禁來台

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》鍾欣凌槓上親家母　第一次吃馬卡龍反應...琇琴看不起嗆「老土」

《我的婆婆》鍾欣凌槓上親家母　第一次吃馬卡龍反應...琇琴看不起嗆「老土」
《以家人之名》唐燦神似安以軒、Lisa　槓上李尖尖..一盒巧克力就成功收買！

《以家人之名》唐燦神似安以軒、Lisa　槓上李尖尖..一盒巧克力就成功收買！

小8歲妻為搬家流產…歐弟崩潰！　「馬上全面停工」：我對不起她

小8歲妻為搬家流產…歐弟崩潰！　「馬上全面停工」：我對不起她

依依佩佩1個月減16公斤　透視裸紗衩到大腿根部...超級辣！！

依依佩佩1個月減16公斤　透視裸紗衩到大腿根部...超級辣！！

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面