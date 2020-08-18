Apple推出Apple Music Radio　「旗艦廣播電台」Beats 1更名Apple Music 1

▲Apple推出Apple Music Radio。（圖／翻攝自Apple官網）

記者邱倢芯／台北報導

Apple稍早宣布，在Apple Music上推出2個全新的廣播電電台，且從現在起即可供165國家音樂迷使用。原先在Apple Music上的全球旗艦廣播電台Beats 1，官方將更名為Apple Music 1；同時還將另外推出兩個廣播電台Apple Music Hits與Apple Music Country。

據了解，Apple Music Hits電台，將會播送80 年代、90 年代及 2000 年代人人耳熟能詳的歌曲；而Apple Music Country所播放的音樂，則會聚焦在鄉村音樂。

Apple指出，Beats 1自2015年推出以來，已成長為世界上收聽次數最多的廣播電台之一，內容以深度藝人訪談節目、全球獨家與首播節目，以及獨特的節目製作內容為主。

Apple Music 1

現在，官方將Beats 1更名為Apple Music 1，爾後將透過位於洛杉磯、紐約、那什維爾和倫敦的頂尖錄音室，成為流行文化交流和藝人主導的節目製作中心，同時也是世界各地藝人發行新音樂、發布新聞快報，並直接與其樂迷交流的全球目的地。

Apple Music Hits

此一廣播電台將提供樂迷們在80年代、90年代和2000年代耳熟能詳且深受喜愛的最龐大完整的歌曲目錄。該電台收錄了知名藝人與主持人的精彩新節目，透過故事將聽眾與世界上最受歡迎的歌曲聯繫起來。

▼Apple Music Hits將播放個年代受歡迎的流行樂曲。（圖／翻攝自Apple官網）

Apple Music Country

Apple認為，廣播是鄉村音樂文化的一部分，而Apple Music Country則為現代樂迷增強了這種體驗。隨著鄉村音樂在世界各地不斷演化擴展，Apple Music Country目標成為這個日益多樣化音樂類型的權威指引。這個電台融合當今最傑出的音樂，同時也向樂迷推薦新起之秀，以及緬懷當年塑造與定義鄉村音樂的傳奇歌手和經典曲目。

想要聆聽Apple Music Radio內容，果粉只要透過Apple Music，並搭配iPhone、iPad、iPod、CarPlay、Apple Watch、Apple TV、Mac、HomePod等裝置皆可收聽，甚至也可透過網頁收聽。

喜歡「動口不動手」的果粉也不需擔心，只須對著裝置開口，就能要求Siri播放「Apple Music 1」、「Apple Music Hits」或是「Apple Music Country」。