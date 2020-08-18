「星光電影院」戶外草坪免費看！國美館「五感創意市集」暑假尾聲登場

▲國美館將於暑假尾聲推出系列活動。（圖／記者姜國輝攝）

記者林育綾／綜合報導

國立臺灣美術館將在暑假尾聲推出「國美FUN暑假 漫漫遊園趣」活動，將於本週六（22日）起推出「五感創意市集」，同時還有「藝時代漫漫讀」微型書展開跑，當日晚間在戶外草坪區更有「星光電影院」，呼應8月第4個星期日的「祖父母節」，特別挑選適合三代同堂一起觀賞劇情動畫片《不倒翁的奇幻旅程》。

「五感創意市集」將於8月22日(六)、23日(日)下午3點半於國美館戶外園區登場，與范特喜文創聚落合作，以感官體驗為核心概念，集結具有五感體驗的攤商，以及中部地區藝術、設計相關科系、感官手創藝術家參與，透過藝術美學、質感手作、插畫創作等活動體驗，拉近民眾與藝術的距離。

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今年度更藉由集章贈禮活動串聯周邊商圈，逛完國美館市集的民眾可以前往鄰近的美術園道A段，參觀美術園道商圈的「森活移動美學文創市集」，漫步在充滿藝術氛圍的綠色園道。

▲國美館將於戶外草坪舉辦「星光電影院」。（圖／國立臺灣美術館提供）

此外為了迎接每年8月第4個星期日的「祖父母節」，倡導家庭世代互動及共學風氣，22日(六)晚上7點在國美館戶外草坪，將舉辦「星光電影院」，特別挑選適合三代同堂一起觀賞劇情動畫片《不倒翁的奇幻旅程》，由國家文藝獎得主金士傑等實力派演員主演，以說故事和想像力方式，喚起大家重視倫理道德及家庭世代關係。為了讓更多視障朋友可以「聽」得到電影，也特別加入口述影像，讓視障者也能同樂感受。

▲國立臺灣美術館將在暑假尾聲推出「國美FUN暑假 漫漫遊園趣」活動。（圖／國立臺灣美術館提供）

室內活動部分，國美館在8月22日至9月6日將於館內1樓觀眾休息區，推出「藝時代漫漫讀」微型書展，展示融入臺灣前輩藝術家的漫畫角色，運用美術漫畫的新形式推廣臺灣藝術史。微型書展將展出國美館近幾年的出版品，及播出「紙藝工作坊」、「藝術家背後的靈魂寫手」等影片。參觀書展和當期展覽後，親子觀眾亦可至兒童繪本區參加「搖竹弄影：印尼皮影戲與搖竹音樂文化體驗活動」，8月22日(六)、23日(日)下午共舉辦8場次，詳情可至「國立臺灣美術館」官網查詢。

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