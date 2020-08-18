質詢陳其邁鎖定財政問題　吳益政：想到他不能閃躲就很爽

記者陳家祥／台北報導

高雄市長補選結束，新任市長陳其邁預計在24日上任。代表民眾黨參選的高雄市議員吳益政18日特地在民眾黨立院黨團與記者茶敘，盼針對近期的內鬥、抓戰犯風波釋疑。而吳益政也提到，議會下會期質詢將會問陳其邁2題，包括高雄縣市合併後統籌款818億元是否向中央追討、統籌分配款比例是否要求中央調整，「想到陳其邁到議會備詢逃不掉就很爽」。

吳益政表示，過去高雄縣、市合併時，中央承諾要撥給高雄市過去縣、市時期等額加總的818億統籌補助款，但最後卻跳票，前市長陳菊曾率市府團隊北上立法院陳情，希望立委協助爭取公道，但至今都無下文。

吳益政直言，陳其邁對此議題更是態度模糊，當初承諾要向中央討818億元的承諾是否還算數，陳其邁必須要正面回答。

另外，關於中央地方統籌分配款比例問題，吳益政說，比例20年沒改變，現在中央、立法院、高雄市政府都是民進黨執政，營業稅等四大稅收都是中央拿去，高雄分得的比例非常低，稅務分配比例應該要有所調整。

吳益政表示，陳其邁上任市長後首先要解決高雄債務問題，陳其邁從選舉到現在都沒有回答過，以前或許可以閃躲，但議會開議後質詢會持續問；吳笑說，距離開議還有一點時間，陳其邁現在應該每天跟財政局待在一起，趕快去準備，「現在想到陳其邁到議會備詢逃不掉就很爽」。