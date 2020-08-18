康友-KY董座涉掏空7億「落跑神隱」　檢調搜索拘提！不到就通緝

▲已失聯的康友董事長黃文烈被檢方列為《證交法》財報不實被告。（圖／資料照）

記者劉昌松、葉國吏／台北報導

昔日生技股王康友-KY高層近日紛紛跳船，股價連7跌停，18日將暫停買賣，檢調懷疑，康友在大陸持股百分之百的孫公司，早在2年前就出現營運困難，康友卻在合併財報中列出營收，直到今年查廠才發現早已人去樓空，現在失聯的康友董座黃文烈涉嫌《證交法》不實財報罪，還傳出掏空7億元，檢調17日搜索黃辦公室與住處，並約談4名相關財會人員到案。

根據康友-KY（6452）日前發布的重訊，黃文烈於2020年8月初已失聯，於同年8月6日及7日，董事及總經理章永鑒、財務長蔡曉梅及稽核主管王浩等相繼辭任，康友驚覺不對勁，派人到位於大陸安徽的六安華源製藥有限公司實地調查，發現工廠並未運作。

檢調獲報後追查發現，六安華源是康友百分之百投資的孫公司，早在2018年間就已經出現營運困難，但康友沒有如實在合併財報中揭露，甚至還列出有實際營收，導致投資人誤信，黃文烈涉嫌不實財報罪，檢察官陳映蓁17日指揮調查局北機站，搜索黃在康友的辦公室、住處等3地，並約談施姓、江姓等4名相關財會人員，並全力追查黃的下落。目前檢方已經發出拘票，黃文烈若再不到案將會通緝。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

立委集體收黑錢「最大肉粽頭」！5檢聯手對決白手套郭克銘追查送錢關鍵