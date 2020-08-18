　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

康友-KY董座涉掏空7億「落跑神隱」　檢調搜索拘提！不到就通緝

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲康友董事長黃文烈。（圖／業者提供）

▲已失聯的康友董事長黃文烈被檢方列為《證交法》財報不實被告。（圖／資料照）

記者劉昌松、葉國吏／台北報導

昔日生技股王康友-KY高層近日紛紛跳船，股價連7跌停，18日將暫停買賣，檢調懷疑，康友在大陸持股百分之百的孫公司，早在2年前就出現營運困難，康友卻在合併財報中列出營收，直到今年查廠才發現早已人去樓空，現在失聯的康友董座黃文烈涉嫌《證交法》不實財報罪，還傳出掏空7億元，檢調17日搜索黃辦公室與住處，並約談4名相關財會人員到案。

根據康友-KY（6452）日前發布的重訊，黃文烈於2020年8月初已失聯，於同年8月6日及7日，董事及總經理章永鑒、財務長蔡曉梅及稽核主管王浩等相繼辭任，康友驚覺不對勁，派人到位於大陸安徽的六安華源製藥有限公司實地調查，發現工廠並未運作。

檢調獲報後追查發現，六安華源是康友百分之百投資的孫公司，早在2018年間就已經出現營運困難，但康友沒有如實在合併財報中揭露，甚至還列出有實際營收，導致投資人誤信，黃文烈涉嫌不實財報罪，檢察官陳映蓁17日指揮調查局北機站，搜索黃在康友的辦公室、住處等3地，並約談施姓、江姓等4名相關財會人員，並全力追查黃的下落。目前檢方已經發出拘票，黃文烈若再不到案將會通緝。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

立委集體收黑錢「最大肉粽頭」！5檢聯手對決白手套郭克銘追查送錢關鍵

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
康友董座找到了！坑殺中部營建圈金主22億　已出境「手機訊息」
無花果颱風最快今生成！午後大雷雨恐連下7天　周末水氣更多
快訊／阿里山「千人洞」失聯8小時！　2男1女深夜被尋獲
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

12萬婚宴款遭竊！新秘控：警要求脫光全裸搜身，我可以告嗎？　新郎說話了

台大暴力男變網紅！舊愛聯合起底曝真名　爆逼性奴「澆熱水勒脖」

康友董座找到了！坑殺中部營建圈金主22億　已經出境「手機訊息」曝光

知識型網紅竟是「台大暴力男」　前女友控掐脖撞牆！掀衣驚見捏到瘀青

「父親節與前妻吵架」6天後逃出外役監　連三榮上億元身價全賭光

印股票換鈔票！康友董座涉掏空7億元　哄抬公司股價後神隱遭拘提

康友-KY董座涉掏空7億「落跑神隱」　檢調搜索拘提！不到就通緝

屏科大碩士「採標本」失蹤5天！騎車入深山最後身影曝　學長急求目擊者

19歲準男大生遭撞亡！父親悲控「他們闖紅燈競速」　2人免關、無罪

快訊／阿里山「千人洞」失聯8小時！2男1女被尋獲

小8歲妻為搬家流產…歐弟崩潰！　「馬上全面停工」：我對不起她

《我的婆婆》鍾欣凌槓上親家母　第一次吃馬卡龍反應...琇琴看不起嗆「老土」

《以家人之名》唐燦神似安以軒、Lisa　槓上李尖尖..一盒巧克力就成功收買！

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

依依佩佩1個月減16公斤　透視裸紗衩到大腿根部...超級辣！！

存3年讓亡夫進塔「14萬撿骨費」　75歲鳳梨嬤翻床墊淚：全被偷光

遮車牌遭嗆「社會敗類」惱羞推人　熊貓外送員：不小心忘記拿下來

開車經公墓！路旁驚見白衣女子 赤腳＋對車招手...網嚇瘋：夭壽

《新說唱2020》giao哥、暴扣哥回歸　拿金項鍊衝上台...全場噓爆

方便？高雄大媽「整袋垃圾」亂丟　放別人門口抬頭瞄一眼：沒事吧

12萬婚宴款遭竊！新秘控：警要求脫光全裸搜身，我可以告嗎？　新郎說話了

台大暴力男變網紅！舊愛聯合起底曝真名　爆逼性奴「澆熱水勒脖」

康友董座找到了！坑殺中部營建圈金主22億　已經出境「手機訊息」曝光

知識型網紅竟是「台大暴力男」　前女友控掐脖撞牆！掀衣驚見捏到瘀青

「父親節與前妻吵架」6天後逃出外役監　連三榮上億元身價全賭光

印股票換鈔票！康友董座涉掏空7億元　哄抬公司股價後神隱遭拘提

康友-KY董座涉掏空7億「落跑神隱」　檢調搜索拘提！不到就通緝

屏科大碩士「採標本」失蹤5天！騎車入深山最後身影曝　學長急求目擊者

19歲準男大生遭撞亡！父親悲控「他們闖紅燈競速」　2人免關、無罪

快訊／阿里山「千人洞」失聯8小時！2男1女被尋獲

12萬婚宴款遭竊！新秘控：警要求脫光全裸搜身，我可以告嗎？　新郎說話了

鬼月禁忌多！命理師搖頭：反是「買房好時機」　省錢3絕竅曝

那指漲110點再創新高！美股漲跌互見　道瓊小跌等大型零售業公布Q2財報

台大暴力男變網紅！舊愛聯合起底曝真名　爆逼性奴「澆熱水勒脖」

七夕剩一週　這「5星座」把握機會能脫單！獅子座掌握主導權

康友董座找到了！坑殺中部營建圈金主22億　已經出境「手機訊息」曝光

天氣熱汗流不停？用止汗劑也沒用！你可能用錯方法了

木村拓哉帶15,300元萬寶龍筆上工　天天換雷朋墨鏡當型男

獨／柯文哲出招整頓後援會　有意讓陳佩琪擔任精神領袖

以古鑑今》藍弋丰／指鹿為馬　三年亡國滅族的警世故事

想不開？3月大汪塞把拔鞋睡覺　狂點頭還叫不醒...網笑：暈倒了？

社會熱門新聞

手術台上臉色發黑！南投女痙攣慘死　院長回應了

YouTuber剝皮寮取材　拍應召女險遭毆

快訊／阿里山「千人洞」失聯8小時！2男1女被尋獲

即／阿里山千人洞3人失蹤！巡守隊急出動

屏科大碩士深山採標本失蹤　跪求目擊情報

闖紅燈撞死19歲準大學生！法官判免關

網傳賓士300哥車被砸爆　整片玻璃全碎

桃園男消防員性騷擾女義消！長官壓5個月：去撤案

婚宴待付款不見！新秘、助理被要求「脫光檢查」

康友董座涉掏空7億神隱　檢拘提

台南女想起不如意隨機捅人！她臟器外露手指剩皮連著

桃園妹慘遭狂毆！14天後因「洗澡洗太久」被活活打死

高雄水泥預拌車墜17米摔爛！駕駛是工程公司小開

球星涉賭球團秒開除　辦他的檢察官到現在仍被關

更多熱門

相關新聞

落跑董座黃文烈遭搜索　涉不實虛報大陸廠營收

落跑董座黃文烈遭搜索　涉不實虛報大陸廠營收

康友-KY高層近日紛紛跳船，股價連7跌停，18日將暫停買賣，檢調懷疑，康友在大陸持股百分之百的孫公司，早在2年前就出現營運困難，康友卻在合併財報中列出營收，直到今年查廠才發現早已人去樓空，現在失聯的康友董座黃文烈涉嫌《證交法》不實財報罪，檢調今搜索黃辦公室與住處，並約談4名相關財會人員到案。康友-KY高層紛紛跳船，股價連7跌停，18日將暫停買賣，檢調懷疑，康友在大陸持股百分之百的孫公司，早在2年前就出現營運困難，康友卻在合併財報中列出營收，直到今年查廠才發現早已人去樓空，現在失聯的康友董座黃文烈涉嫌《證交

康友-KY連7根跌停　金管會四管齊下

康友-KY連7根跌停　金管會四管齊下

又爆公司高層快閃掀疑雲！　晉泰科技總裁、總經理、獨董紛紛辭任

又爆公司高層快閃掀疑雲！　晉泰科技總裁、總經理、獨董紛紛辭任

康友-KY高層落跑　金管會緊盯

康友-KY高層落跑　金管會緊盯

康友3月營收月增9.35％　帝斯攜手BESTAR打造印尼唯一禽類全藥證疫苗廠

康友3月營收月增9.35％　帝斯攜手BESTAR打造印尼唯一禽類全藥證疫苗廠

關鍵字：

康友

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

10多歲少年返台確診　重症醫揭2點不尋常

歡歡燒炭亡6年！台中凶宅賣出去了

手術台上臉色發黑！南投女痙攣慘死　院長回應了

YouTuber剝皮寮取材　拍應召女險遭毆

分手小豬　周揚青突曬照：我老公

俄14歲少女生了！嗨曬出生證明

即／熱低生成將變颱風　午後大雨猛灌

快訊／阿里山「千人洞」失聯8小時！2男1女被尋獲

即／阿里山千人洞3人失蹤！巡守隊急出動

4星座有出軌危機！天蠍小心愛情騙子

看準許可證！52家口罩商雙重認證買免驚

高爾宣遭控家暴　傳頻遭廠商打槍

正妹醫飄仙氣　猛男「狂生病」跪求電話

叫外送水餃「竟附一大包紅茶」真相笑噴

騎士加完油！　她見對方行為怒吼：後面一群人在排隊啊

更多

最夯影音

更多
小8歲妻為搬家流產…歐弟崩潰！　「馬上全面停工」：我對不起她

小8歲妻為搬家流產…歐弟崩潰！　「馬上全面停工」：我對不起她
《我的婆婆》鍾欣凌槓上親家母　第一次吃馬卡龍反應...琇琴看不起嗆「老土」

《我的婆婆》鍾欣凌槓上親家母　第一次吃馬卡龍反應...琇琴看不起嗆「老土」

《以家人之名》唐燦神似安以軒、Lisa　槓上李尖尖..一盒巧克力就成功收買！

《以家人之名》唐燦神似安以軒、Lisa　槓上李尖尖..一盒巧克力就成功收買！

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

依依佩佩1個月減16公斤　透視裸紗衩到大腿根部...超級辣！！

依依佩佩1個月減16公斤　透視裸紗衩到大腿根部...超級辣！！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面