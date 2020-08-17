黃奎博：追隨美國抗中　台海擦槍走火可能性大增

▲國民黨副秘書長、政大外交政策研究中心主任黃奎博。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

國民黨副秘書長、政大外交政策研究中心主任黃奎博17日出席國民黨智庫召開的座談會，他指出，美國若要求台灣追隨其抗中步伐，勢必惡化目前已經幾乎低至谷底的兩岸關係，令中共對台軍事威脅態勢再升高，「此時美軍若不明確表態，對台相當不利，但若美軍加派機艦在台海執行勤務，又會增加擦槍走火的可能性，不論何種情形，都對台灣不利。」

黃奎博認為，蔡英文已定調台灣的戰略位置和態勢，也就是「台灣站在世界抵抗中國的最前線」，換言之，民進黨主政下的台灣不太顧慮兩岸關係，只要不發生戰端，兩岸關係繼續冷下去也不在乎，「民進黨認為台灣只要義無反顧的跟隨美國川普政府，全面對抗中共當局，就可以暫保平安。」

▼黃奎博認為，蔡政府有義務向人民說明台灣為何要「站在抗中最前線」。（圖／記者林敬旻攝）



黃奎博表示，蔡政府受多數選民所託，有擇定台灣戰略路線的權力，因此有義務向人民說明，為什麼台灣要站在抵抗中共當局的最前線，而不是共生共存、和平繁榮的最前線，「這樣的戰略是自願的還是被迫的？為什麼台灣會必須在華盛頓和北京之間二選一？台灣沒有其他選擇？」

黃奎博認為，倘若美國要求台灣追隨其抗中步伐，勢必惡化目前已經幾乎低至谷底的兩岸關係，中共對台軍事威脅態勢恐將繼續升高，此時美軍若不明確表態，對台自屬不利，但若美軍加派戰鬥機及戰艦在台海周邊執行勤務，美中與兩岸軍事擦槍走火的可能性勢必增加，「未來無論何種情形發生，對實力相對較弱、戰略縱深不足的台灣均屬不利。」

黃奎博指出，就保衛中華民國主權與台澎金馬安全而言，蔡政府除了提高國防開支，幾乎沒有其他明確軍事保障可供依憑，所謂的「價值同盟」「理念相近」，並不能直接轉化為他國在台海發生戰事時，提出「挺台」軍事保障的當然理由。

黃奎博強調，台灣面臨美中關係、兩岸關係均呈緊張狀態，購入美國有限的軍武尚無法自保，還需西方大國堅定的軍事承諾，「蔡政府不能天真的將這類軍事承諾『腦補』成已經存在了，但目前觀察已有此傾向。」

▼解放軍遼寧艦近期多次在台海周圍演訓。（圖／CFP）

