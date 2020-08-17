Netflix 經典片頭「登登」消失了！16秒新片頭釋出　敲響進軍戲院戰鼓

▲Netflix 聯手好萊塢知名配樂家打造新片頭。（圖／達志影像／美聯社）



記者謝仁傑／綜合報導

Netflix 位列「FANNG」全美5大科技巨擘之一，江山也越打越大，之後旗下的電影可望於院線上映，不過就目前的片頭來看，雖然簡潔經典，在電影院中可能不免顯得有點遜色了。於是 Netflix 與奪下兩次奧斯卡得主的 Hans Zimmer 合作，將 Netflix 片頭升級得相當有影院氣勢。

電影公司的電影片頭卻總是令人印象深刻，像是20世紀影業在 20th Century Fox 的Logo建築配上打燈動畫，或是漫威的 Marvel 漫畫翻頁過場，總是影迷進場必會看到，且不可或缺的一部分。

相較之下，Netflix 片頭相對簡潔，在串流市場之中已算非常經典，劇迷們也都習慣了這個片頭。然而或許是考量之後進軍院線，Netflix 決定再設計一個更「霸氣」的開場片頭，不然僅有4秒的開場片頭就未免有點弱掉了。

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Hans Zimmer 是知名的電影配樂作曲家和音樂製作人，他配樂的電影超過150部，其中不乏膾炙人口的電影，包括在1995年獲得奧斯卡最佳原創音樂獎的《獅子王》、《紅色警戒》、《神鬼戰士》、《神鬼奇航》、《黑暗騎士》、《全面啟動》等，都有他的配樂作品，在好萊塢具有一定的影響力。

這次他為 Netflix 設計了一個長達16秒的片頭，釋出的版本中不再有劇迷們熟悉的「登登」兩聲，而是樂曲節奏越來越加緊湊的配樂，搭上最後的「砰砰」兩聲，確實增添了不少氣勢。

雖然 YouTube 平台上已流出此版本，不過目前仍未確定新片頭會用於何處，也令人不禁期待，或許 Netflix 未來將會製作更多自家電影，大舉進攻院線。

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