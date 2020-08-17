　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Netflix 經典片頭「登登」消失了！16秒新片頭釋出　敲響進軍戲院戰鼓

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼Netflix。（圖／達志影像／美聯社）

▲Netflix 聯手好萊塢知名配樂家打造新片頭。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝仁傑／綜合報導

Netflix 位列「FANNG」全美5大科技巨擘之一，江山也越打越大，之後旗下的電影可望於院線上映，不過就目前的片頭來看，雖然簡潔經典，在電影院中可能不免顯得有點遜色了。於是 Netflix 與奪下兩次奧斯卡得主的 Hans Zimmer 合作，將 Netflix 片頭升級得相當有影院氣勢。

電影公司的電影片頭卻總是令人印象深刻，像是20世紀影業在 20th Century Fox 的Logo建築配上打燈動畫，或是漫威的 Marvel 漫畫翻頁過場，總是影迷進場必會看到，且不可或缺的一部分。

相較之下，Netflix 片頭相對簡潔，在串流市場之中已算非常經典，劇迷們也都習慣了這個片頭。然而或許是考量之後進軍院線，Netflix 決定再設計一個更「霸氣」的開場片頭，不然僅有4秒的開場片頭就未免有點弱掉了。

Hans Zimmer 是知名的電影配樂作曲家和音樂製作人，他配樂的電影超過150部，其中不乏膾炙人口的電影，包括在1995年獲得奧斯卡最佳原創音樂獎的《獅子王》、《紅色警戒》、《神鬼戰士》、《神鬼奇航》、《黑暗騎士》、《全面啟動》等，都有他的配樂作品，在好萊塢具有一定的影響力。

這次他為 Netflix 設計了一個長達16秒的片頭，釋出的版本中不再有劇迷們熟悉的「登登」兩聲，而是樂曲節奏越來越加緊湊的配樂，搭上最後的「砰砰」兩聲，確實增添了不少氣勢。

雖然 YouTube 平台上已流出此版本，不過目前仍未確定新片頭會用於何處，也令人不禁期待，或許 Netflix 未來將會製作更多自家電影，大舉進攻院線。

＃ 對面的女孩看過來～～

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
52家「雙重認證口罩商」名單曝光！　包裝一定要有這8點
賀陳其邁當選被罵翻！　陳珮騏反擊…親曝政黨立場
4公尺「巨胖白蟒」驚現公園！小孩站一排爽捏嫩肉　網見蛇名笑了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Netflix 經典片頭「登登」消失了！16秒新片頭釋出　敲響進軍戲院戰鼓

智慧防疫大門全身消毒　創淨科技推「ELECLEAN360場域智能潔淨系統」

首款螢幕下鏡頭手機中興天機A20 5G來了　官方預告9/1報到

三星解釋了Galaxy Buds Live耳機為什麼會長得像「那個」

「死侍」忙著幹大事！　萊恩雷諾斯宣布推出「全世界最便宜影音平台」Mint Mobile+

5G開台拉不動手機需求　通路商：相對應的內容太少

取代Android！華為首款鴻蒙系統手機傳很快面世

小米十週年　行天宮門市限期展示環繞螢幕概念手機MIX Alpha

三星Galaxy Note20系列超夯　電信通路1小時預購額滿

臉書試圖整合旗下平台訊息功能　IG 與 Messenger 合併跨出第一步

魂穿李尖尖！妹妹怕看牙..凌霄溫柔安撫　《以家人之名》宋威龍承諾譚松韻：我娶妳

記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

電費「暴漲10倍」他氣炸直播控訴　台電：先繳清再付1800元調查費

就像蓋印章！小碎花躍上波蘭陶　職人錄全手工上色過程超療癒❤

駕駛遇違停賓士狂按喇叭被無視　下車兇猛教訓：要停這樣逆啦？

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

高雄港聯外高架大車翻落30公尺　撞護欄「垂直」墜地駕駛卡車內亡

A-Lin《有一種悲傷》.畢書盡《come back to me》　大型KTV現場！都能跟著唱

水泥預拌車高架墜落瞬間畫面曝！　車身衝撞護欄幾乎「垂直」重摔地

黑胡椒檸檬醬汁配上鮮蝦、雞腿 達人分享夏季便當開胃又健康！

Netflix 經典片頭「登登」消失了！16秒新片頭釋出　敲響進軍戲院戰鼓

智慧防疫大門全身消毒　創淨科技推「ELECLEAN360場域智能潔淨系統」

首款螢幕下鏡頭手機中興天機A20 5G來了　官方預告9/1報到

三星解釋了Galaxy Buds Live耳機為什麼會長得像「那個」

「死侍」忙著幹大事！　萊恩雷諾斯宣布推出「全世界最便宜影音平台」Mint Mobile+

5G開台拉不動手機需求　通路商：相對應的內容太少

取代Android！華為首款鴻蒙系統手機傳很快面世

小米十週年　行天宮門市限期展示環繞螢幕概念手機MIX Alpha

三星Galaxy Note20系列超夯　電信通路1小時預購額滿

臉書試圖整合旗下平台訊息功能　IG 與 Messenger 合併跨出第一步

民間參與公共建設近千億元　促參司：下半年更精彩

中職／日媒報導冬季聯盟停辦　疫情影響中職還未宣布

山下智久極樂一夜「百億收入」飛了！　帶未成年女模開房8小時…醜聞登外媒

疫情未疏緩出國無望　華航坦言：到今年第四季都還要再觀察

全球唯一鴕鳥包！TOD'S首間女仕配件店來了　超萌Baby豆豆鞋獨賣

最歪樓廣告！宅男女神「雙管齊下」手指往下劃　螞蟻腰讓145萬腦粉戀愛了

封殺陸企？中國：TikTok幾乎滿足美方所有要求　還有人要置之死地

吳宣儀曝小時候「恐怖車禍經歷」　網一聽酸爆：說話不過腦！

癌症復發開刀…爆新冠疫情「手術被取消」！她癌細胞入侵腦部：治不好了

「職籃正妹」180cm打趴一票男模！　 師兄范姜彥豐上場急求饒

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

3C家電熱門新聞

iPhone12擺脫差別待遇！全升級「Pro螢幕」

iPhone 12 Pro 最新渲染圖曝光！　外型最大亮點令人「大開眼界」

OPPO Reno 4門市到貨

小米「黑燈工廠」曝光！首款生產小米10透明版

三星公開新Galaxy Buds設計故事

iPhone 12爆料內容大整理！　最便宜機款只要1.62萬元起

這一款 iPhone 12 傳延至明年2月！　秋季可望分成兩波發布

「死侍」忙著幹大事！　萊恩雷諾斯宣布推出「Mint Mobile+」

LINE 新版打造全新獨特風格主頁！　IG連結、貼圖隨意擺

取代Android！華為首款鴻蒙系統手機傳很快面世

臉書試圖整合旗下平台訊息功能　IG 與 Messenger 合併跨出第一步

Google Pixel 5傳僅推「XL」版本！不再瞄準旗艦機市場

夢幻漸層看電池壽命！Google Pixel 4a推「獨家動態桌布」

iPhone 12完整規格售價被爆料！5.4吋OLED Super Retina螢幕、2萬元有找

更多熱門

相關新聞

《戀夏500日》湯姆驚變怪胎？傑米福克斯電音趴獨家上線！

《戀夏500日》湯姆驚變怪胎？傑米福克斯電音趴獨家上線！

還在Ride or Die？立喆X現代汽車挑戰《賽道狂人》傳說中的「引擎7000」給你看！2020最強預言神片《逃出立法院》禾浩辰肉搏戰殭屍，自爆戳賴雅妍「這裡一次到位」？NETFLIX暑期鉅獻《超能計畫》喬瑟夫高登李維X影帝傑米福克斯X多米尼可斐許巴克X羅德林哥桑特羅越洋來台專訪，獨家在《星光好選喆》放送！今天下午一點讓傑米福克斯Freestyle給你聽！

動畫《衝吧烈子》公布最新一季

動畫《衝吧烈子》公布最新一季

《神鬼冒險》授權Netflix改編

《神鬼冒險》授權Netflix改編

防疫消暑首選！Netflix暑期強檔全攻略

防疫消暑首選！Netflix暑期強檔全攻略

打Game最高分Netflix免費看83年

打Game最高分Netflix免費看83年

關鍵字：

Netflix

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

分手小豬　周揚青突曬照：我老公

高爾宣遭控家暴　傳頻遭廠商打槍

婚宴待付款不見！新秘、助理被要求「脫光檢查」

韓瑜《驕女》舌吻交纏洗鴛鴦浴

快訊／威力彩南投中獎人完成領獎！　新北30歲女花200買夢想爽中15.6億

打雷浪浪進店發抖　店家反應超暖

最愛的食物「先吃or留到最後」？心理學從「家中排行」發現秘密

加拿大網站爆料：普丁女兒注射疫苗身亡

7號颱無花果可能生成！移動路徑曝

颱風可能生成！影響台灣時間曝光　大雷雨恐下一整周

絕對賠不起！他PO「貨櫃車」照　網嚇壞

網傳賓士300哥車被砸爆　整片玻璃全碎

球星涉賭球團秒開除　辦他的檢察官到現在仍被關

謝和弦未獲授權搶註冊　脩怒關協商大門

南投婦產科切囊腫　她臉色發黑慘死

更多

最夯影音

更多
魂穿李尖尖！妹妹怕看牙..凌霄溫柔安撫　《以家人之名》宋威龍承諾譚松韻：我娶妳

魂穿李尖尖！妹妹怕看牙..凌霄溫柔安撫　《以家人之名》宋威龍承諾譚松韻：我娶妳
記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

電費「暴漲10倍」他氣炸直播控訴　台電：先繳清再付1800元調查費

電費「暴漲10倍」他氣炸直播控訴　台電：先繳清再付1800元調查費

就像蓋印章！小碎花躍上波蘭陶　職人錄全手工上色過程超療癒❤

就像蓋印章！小碎花躍上波蘭陶　職人錄全手工上色過程超療癒❤

駕駛遇違停賓士狂按喇叭被無視　下車兇猛教訓：要停這樣逆啦？

駕駛遇違停賓士狂按喇叭被無視　下車兇猛教訓：要停這樣逆啦？

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面