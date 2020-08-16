　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文頒褒揚令　表彰「台灣肝帝」陳定信實踐上醫醫國精神

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼總統蔡英文偕同副總統賴清德出席「中央研究院陳定信院士追思會」頒發褒揚令。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文偕同副總統賴清德出席「中央研究院陳定信院士追思會」並頒發褒揚令。（圖／總統府提供，下同）

政治中心／台北報導

總統蔡英文、副總統賴清德16日上午連袂出席「中央研究院陳定信院士追思會」，親頒褒揚令表彰「台灣肝帝」中央研究院院士、國立台灣大學特聘講座教授陳定信一生對台灣肝病的治療與研究、對台灣公衛醫療的卓越貢獻。褒揚令由陳定信之子陳志恆代表接受。

▲▼總統蔡英文偕同副總統賴清德出席「中央研究院陳定信院士追思會」頒發褒揚令。（圖／總統府提供）

蔡英文說，陳定信院士是她的良師益友，在她推動改革工作最困難的時期，他總是義無反顧，用他的經驗和智慧，給了她很大的鼓勵。

蔡英文表示，回顧陳定信的一生，做為一名醫師，陳定信幾乎把畢生精力都投入肝病的治療與研究，他研發出的療法拯救了國內外無數病患，也得到「台灣肝帝」的美稱。

在醫療公衛政策上，蔡英文強調陳定信「不可磨滅的貢獻」，她指出，當年政府推動新生兒施打B型肝炎疫苗，或是這幾年，台灣推動的C型肝炎新藥納入健保給付等政策，都是來自陳定信的建議，而政府制定政策的背後，都仰賴他扎實的研究成果。

蔡英文說，做為一名老師，陳定信也為台灣栽培出一代又一代優秀的醫療工作者，特別是在台大醫學院院長任內，秉持著專業倫理，帶頭在「倫理牆」上寫下行醫的信念，至今深刻影響台大的師生。

蔡英文表示，「上醫醫國」是許多醫界知識分子的自我期許。她相信透過長年的付出，陳定信院士已經用一生歲月，實現了這個不簡單的目標。

蔡英文說，2020這一年，有許多改變台灣歷史的重要前輩先後離開了我們，陳定信院士也是其中之一，在感念他、追思他的同時，也要延續他的精神，將眼光放在台灣社會每個角落的民眾身上，持續為了更好的將來而努力。

▲▼總統蔡英文偕同副總統賴清德出席「中央研究院陳定信院士追思會」頒發褒揚令。（圖／總統府提供）

今天包括前副總統陳建仁、衛生福利部部長陳時中、中央研究院長廖俊智、院士李遠哲、陳培哲、台灣大學校長管中閔、台大醫學院院長倪衍玄及台大醫院院長吳明賢等人，都出席了這場追思會。

以下是總統褒揚令全文：

中央研究院院士、國立臺灣大學特聘講座教授陳定信，端方恢奇，洽聞詳雅。少歲卒業臺灣大學醫學系，蓄志攻習，俊名早發。歷任臺灣消化系醫學會、臺灣醫學會暨世界肝臟學會理事長等職，縷析肝病傳染途徑，構築新知濬瀹平臺，振裘持領，窮思畢精。尤以掌執臺大醫學院，厚植軒秀莘莘學子，形塑醫學倫理誓念；推動B、C型肝炎篩檢，悉心專科診治究研；力促新生兒施打疫苗，盡瘁臨床實證探索，長慮遠圖，明見萬里；澤民兼善，卓越前瞻，允為醫師科學家典範。嗣規度肝疾處療指引，協策產業試劑自製；殫籌國家防疫措施，碩擘大型根治計畫，襟抱訏謨，曲突徙薪。曾獲頒總統科學獎、一等衛生福利專業獎章暨二等景星勳章等殊榮，亦獲日本經濟新聞亞洲賞、美國B型肝炎基金會布倫伯格獎等令譽，潛德勳華，望尊海宇。綜其生平，陶鈞啟迪成育才之功業，仁術懋績揚惠愛之弘聲，流風芳烈，秉操清芬；遺緒遐福，垂世傳詠。遽聞溘然殂落，悼惜彌殷，應予明令褒揚，用示政府崇禮國士之至意。

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
超大咖女神0偽裝逛超商！網友激動：真的看不出來41歲
水泥預拌車高架墜落瞬間影片曝光！車身撞護欄「垂直」重摔地面
張國煒機上宣布飛向「釣魚台」全場嗨爆　星宇員工專屬航班今起飛
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

未出席吳益政記者會　柯文哲轟賴品妤帶風向：干她什麼事！

朱立倫看韓國瑜「鵝蛋助孕說」　指「不孕症補助」才是關鍵

國民黨敗選檢討「不能在同溫層取暖」　朱立倫：會凍死

圖／雷虎小組成軍67年　空中英姿一次看

影／江啟臣「333防線」失守陷逼宮危機　侯友宜力挺：仍需江主席帶大家往前走

蔡英文頒褒揚令　表彰「台灣肝帝」陳定信實踐上醫醫國精神

蘇貞昌暗指馬英九唱和中共窮兵黷武　馬辦回擊：騙神明又騙人民

影／合康藥局販售來源不明口罩　蘇貞昌：一定嚴查嚴辦

商總籲發5000元消費券　蘇貞昌：三倍券受歡迎、減班休息已降低

國民黨失守「333防線」！韓國瑜輔選恐是反效果…李眉蓁回應了

羅姐永別了...羅霈穎二殯火化　Makiyo忍淚：我們會陪到最後

《惡吻》CP合體！直樹幫湘琴穿圍裙　林依晨做甜點被鄭元暢虧「太胡鬧」

記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

《以家人之名》二姨要子秋「在人家家要懂事」　李爸當親兒子疼..心痛：非得提醒我不是親爸

賓士喊98加滿結帳卻改口不認...付300元秒閃！打工媽委屈落淚

羅霈穎王彩樺視羅霈穎「女神」：開夜店等我們　告別式放電音…于美人「符合她個性」

遇上真愛？鸚鵡對分身玩偶猛親　自帶音效狂啾超灑糖...閃瞎馬麻

八三夭再唱小巨蛋《想見你》必聽　 頑童MJ116合體幹大事啦！

獨家直擊／阮經天現身二殯！　神情哀痛送別最愛阿嬤

驚險！花蓮三寶鬼切快車道右轉　他緊急煞車+180度甩尾神閃避

未出席吳益政記者會　柯文哲轟賴品妤帶風向：干她什麼事！

朱立倫看韓國瑜「鵝蛋助孕說」　指「不孕症補助」才是關鍵

國民黨敗選檢討「不能在同溫層取暖」　朱立倫：會凍死

圖／雷虎小組成軍67年　空中英姿一次看

影／江啟臣「333防線」失守陷逼宮危機　侯友宜力挺：仍需江主席帶大家往前走

蔡英文頒褒揚令　表彰「台灣肝帝」陳定信實踐上醫醫國精神

蘇貞昌暗指馬英九唱和中共窮兵黷武　馬辦回擊：騙神明又騙人民

影／合康藥局販售來源不明口罩　蘇貞昌：一定嚴查嚴辦

商總籲發5000元消費券　蘇貞昌：三倍券受歡迎、減班休息已降低

國民黨失守「333防線」！韓國瑜輔選恐是反效果…李眉蓁回應了

滿滿邪惡芋泥、Q彈珍珠炸出！台北新開復古早餐店　還有獵奇皮蛋豆腐吐司

水泥預拌車高架墜落瞬間畫面曝！　車身衝撞護欄幾乎「垂直」重摔地面

霹靂警攻堅！毒販3把槍藏BMW「備用輪胎」　緊張偷瞄反被抓包

影／解放軍駐港部隊南海實彈演練　艦長下令發射魚雷「擊沉敵潛艇」

2020搶灘料羅灣熱鬧開游700泳士加入　園遊會親子氣墊區HIGH翻天

玩轉海青節/ 兩岸青年「雲加油」激盪創意！ 台青超Q「雙熊」畫出隔離心情

未出席吳益政記者會　柯文哲轟賴品妤帶風向：干她什麼事！

中職／兄弟派羅傑斯先發止敗強碰卡本特　運彩看好樂天

雲稜山莊女山客摔傷髖關節骨折　黑鷹飛2千6百米高山吊掛救援

LIVE／染疫+2！全台新冠確診484例　「馬來西亞」染疫者疫調進度14時說明

政治熱門新聞

陳其邁當選　兒叮囑：真的好好做

即／四叉貓現身陳其邁競喊：最後一天不演啦！

陳其邁當選！名律師笑：韓國瑜是高雄之王

韓國瑜出手也慘敗！黨內人士說關鍵

李眉蓁鞠躬謝票　網讚有風度

李眉蓁得票率25％　蔡正元：代表高雄1/4藍鐵票

李眉蓁24萬多票　藍營「世紀慘敗」...比黃昭順還低

阿札爾訪台未達效果！美下一招曝

李眉蓁失守「333防線」　黨內人士說話了

陳其邁突破「陳菊障礙」收復高雄

10萬人前談鵝蛋助孕　她心疼李眉蓁陪笑

高市長候選人補助款　陳其邁比李眉蓁多領1269萬

李眉蓁沒被「掛0扣倒」！慘敗42萬票...全高雄還贏陳其邁3大區

李眉蓁陳其邁高得票率　人渣文本：韓國瑜激出來的

更多熱門

相關新聞

台灣「肝帝」陳定信追思會　蔡英文頒褒揚令

台灣「肝帝」陳定信追思會　蔡英文頒褒揚令

台大醫學院今（16）日舉辦陳定信教授追思會，總統蔡英文親自送上褒揚令，感謝他對台灣肝病防治的付出。蔡英文表示，自己平時都稱陳定信為「定信兄」，感謝在推動改革時，他用都自身經驗給予鼓勵，未來也會追隨他的精神，繼續推行走下去。

蔡英文：用最嚴格標準監督陳其邁

蔡英文：用最嚴格標準監督陳其邁

家扶70周年慶暨扶幼館啟用

家扶70周年慶暨扶幼館啟用

全文／蔡英文選前之夜喊話投給陳其邁

全文／蔡英文選前之夜喊話投給陳其邁

高雄選前之夜藍綠大拼場　3張空拍圖看陳其邁現場湧入10萬人

高雄選前之夜藍綠大拼場　3張空拍圖看陳其邁現場湧入10萬人

關鍵字：

蔡英文賴清德陳定信肝病

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

童仲彥最思念的女人　1晚能11次

陳其邁當選　兒叮囑：真的好好做

「加300賓士」找到了！網肉搜公開足跡

開燈見3坨粉紅雞屁股　網萌翻！

門外傳哀嚎聲！她驚見「3ｍ財神」卡圍欄

絕對賠不起！他PO「貨櫃車」照　網嚇壞

桃園妹慘遭狂毆！14天後因「洗澡洗太久」被活活打死

電費暴漲10倍破2萬！台電冷回應

即／四叉貓現身陳其邁競喊：最後一天不演啦！

超速闖紅燈撞死人　法官判免關

陳其邁當選！名律師笑：韓國瑜是高雄之王

川普弟紐約病逝　享壽71歲

最後一名逆轉！桃園小將炸速奪冠

野生黑熊突靠近！　4男一女超淡定

德國工作確診　台灣女孩被外交部暖哭

更多

最夯影音

更多
羅姐永別了...羅霈穎二殯火化　Makiyo忍淚：我們會陪到最後

羅姐永別了...羅霈穎二殯火化　Makiyo忍淚：我們會陪到最後
《惡吻》CP合體！直樹幫湘琴穿圍裙　林依晨做甜點被鄭元暢虧「太胡鬧」

《惡吻》CP合體！直樹幫湘琴穿圍裙　林依晨做甜點被鄭元暢虧「太胡鬧」

記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

《以家人之名》二姨要子秋「在人家家要懂事」　李爸當親兒子疼..心痛：非得提醒我不是親爸

《以家人之名》二姨要子秋「在人家家要懂事」　李爸當親兒子疼..心痛：非得提醒我不是親爸

賓士喊98加滿結帳卻改口不認...付300元秒閃！打工媽委屈落淚

賓士喊98加滿結帳卻改口不認...付300元秒閃！打工媽委屈落淚

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面