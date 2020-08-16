蔡英文頒褒揚令　表彰「台灣肝帝」陳定信實踐上醫醫國精神

▲▼總統蔡英文偕同副總統賴清德出席「中央研究院陳定信院士追思會」並頒發褒揚令。（圖／總統府提供，下同）

政治中心／台北報導

總統蔡英文、副總統賴清德16日上午連袂出席「中央研究院陳定信院士追思會」，親頒褒揚令表彰「台灣肝帝」中央研究院院士、國立台灣大學特聘講座教授陳定信一生對台灣肝病的治療與研究、對台灣公衛醫療的卓越貢獻。褒揚令由陳定信之子陳志恆代表接受。

蔡英文說，陳定信院士是她的良師益友，在她推動改革工作最困難的時期，他總是義無反顧，用他的經驗和智慧，給了她很大的鼓勵。

蔡英文表示，回顧陳定信的一生，做為一名醫師，陳定信幾乎把畢生精力都投入肝病的治療與研究，他研發出的療法拯救了國內外無數病患，也得到「台灣肝帝」的美稱。

在醫療公衛政策上，蔡英文強調陳定信「不可磨滅的貢獻」，她指出，當年政府推動新生兒施打B型肝炎疫苗，或是這幾年，台灣推動的C型肝炎新藥納入健保給付等政策，都是來自陳定信的建議，而政府制定政策的背後，都仰賴他扎實的研究成果。

蔡英文說，做為一名老師，陳定信也為台灣栽培出一代又一代優秀的醫療工作者，特別是在台大醫學院院長任內，秉持著專業倫理，帶頭在「倫理牆」上寫下行醫的信念，至今深刻影響台大的師生。

蔡英文表示，「上醫醫國」是許多醫界知識分子的自我期許。她相信透過長年的付出，陳定信院士已經用一生歲月，實現了這個不簡單的目標。

蔡英文說，2020這一年，有許多改變台灣歷史的重要前輩先後離開了我們，陳定信院士也是其中之一，在感念他、追思他的同時，也要延續他的精神，將眼光放在台灣社會每個角落的民眾身上，持續為了更好的將來而努力。

今天包括前副總統陳建仁、衛生福利部部長陳時中、中央研究院長廖俊智、院士李遠哲、陳培哲、台灣大學校長管中閔、台大醫學院院長倪衍玄及台大醫院院長吳明賢等人，都出席了這場追思會。

以下是總統褒揚令全文：

中央研究院院士、國立臺灣大學特聘講座教授陳定信，端方恢奇，洽聞詳雅。少歲卒業臺灣大學醫學系，蓄志攻習，俊名早發。歷任臺灣消化系醫學會、臺灣醫學會暨世界肝臟學會理事長等職，縷析肝病傳染途徑，構築新知濬瀹平臺，振裘持領，窮思畢精。尤以掌執臺大醫學院，厚植軒秀莘莘學子，形塑醫學倫理誓念；推動B、C型肝炎篩檢，悉心專科診治究研；力促新生兒施打疫苗，盡瘁臨床實證探索，長慮遠圖，明見萬里；澤民兼善，卓越前瞻，允為醫師科學家典範。嗣規度肝疾處療指引，協策產業試劑自製；殫籌國家防疫措施，碩擘大型根治計畫，襟抱訏謨，曲突徙薪。曾獲頒總統科學獎、一等衛生福利專業獎章暨二等景星勳章等殊榮，亦獲日本經濟新聞亞洲賞、美國B型肝炎基金會布倫伯格獎等令譽，潛德勳華，望尊海宇。綜其生平，陶鈞啟迪成育才之功業，仁術懋績揚惠愛之弘聲，流風芳烈，秉操清芬；遺緒遐福，垂世傳詠。遽聞溘然殂落，悼惜彌殷，應予明令褒揚，用示政府崇禮國士之至意。