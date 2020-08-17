甩開家暴陰霾！35次泳渡英吉利海峽　澳女破男子世界紀錄

▲澳洲35歲的女泳將麥卡德（Chloe McCardel）昨（16日）順利完成個人第35次泳渡英吉利海峽。（圖／翻攝自FACEBOOK／Chloe McCardel - Marathon Swimmer）

記者謝欣辰／綜合報導

澳洲35歲的女泳將麥卡德（Chloe McCardel）昨（16日）花了10小時又40分鐘，從英國東南部多佛（Dover）游到法國北部，總長約35公里，順利完成個人第35次泳渡英吉利海峽（English Channel）的壯舉，超越男子泳渡英吉利海峽最多次的世界紀錄，也是史上次數第2高。

據BBC報導，麥卡德本來擔心會因新冠肺炎而有隔離的問題，但上個月獲得澳洲政府放行，得以前往英國挑戰男子紀錄；麥卡德爾說，「他們表示，只要登陸時注意社交距離，並且在岸上停留時間不超過10分鐘，就可以進行海峽游泳。」

Entered the Shipping lane in 2hrs 38 mins. Now I have to avoid the huge ships in the dark. Thankfully I have Teddy to guide me! 由 Chloe McCardel - Marathon Swimmer 發佈於 2020年8月15日 星期六

英國的墨菲（Kevin Murphy）曾34次泳渡英吉利海峽，是男子紀錄保持人；而泳渡英吉利海峽次數最多的紀錄保持人，則是游完43次的「英吉利海峽女王」史屈特（Alison Streeter）。

麥卡德說，「我非常興奮，這真是非常特別的一刻，讓我能超越所有男性，並成為史上泳渡英吉利海峽第2多次的人，我真的很高興。」

麥卡德表示，因為經歷過家庭暴力，讓她被診斷出有創傷症候群；所以希望這趟泳程能喚起人們對家暴問題的重視，尤其在疫情封鎖期間廢似案件頻傳，「我很掛念每個受疫情影響的人，尤其是那些困在家中遭遇家暴的人，這是我非常關心的議題。」

麥卡德擁有多項耐力游泳記錄，包括2014年最長的無人輔助海上游泳記錄，當時她在巴哈馬周圍的水域中以41.5小時的時間行駛了77.3英里（124.4公里）。