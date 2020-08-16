蘇貞昌暗指馬英九唱和中共窮兵黷武　馬辦回擊：騙神明又騙人民

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

行政院長蘇貞昌日前暗指前總統馬英九唱和中共窮兵黷武，馬英九基金會執行長蕭旭岑16日回擊，騙過神明的院長，現在又出來騙人民了，蘇貞昌騙人民說，只要拿著掃帚拼，台灣就第一勇，騙神明又搞義和團，台灣人的安危要掌握在這種人手裡嗎？

美國衛生部長阿札爾日前結束訪台行程，共軍就宣布軍演，馬英九認為，兩岸關係不好時就會發生這種事。對此，蘇貞昌表示，阿札爾訪問台灣肯定防疫成果，中國見不得好還窮兵黷武，奇怪的是台灣內部還有人唱和中國，一定會被國人唾棄。

蕭旭岑回擊，馬英九引述的「首戰即決戰」中共戰略，引述自兩年前國防部委託智庫的報告，背後是蔡英文總統兩個國防部長馮世寬、嚴德發，蘇貞昌要不要先問問這兩位？蘇貞昌說「台灣內部還有人唱和」，是罵這兩位部長嗎？

蕭旭岑強調，馬英九引述蔡政府國防部的報告，強調領導人不能只說會撐幾天，而是要避免戰爭發生，這攸關台灣人的幸福與安全，但是蔡英文跟蘇貞昌卻用「承受第一擊」、「拿掃帚拼到底」，把人民推向第一線，台灣人真的覺得這樣對嗎？義和團適合現在的台灣嗎？

蕭旭岑表示，對於有特地媒體過度簡化，惡意操作指馬英九說「任內對岸無軍演」，他駁斥，馬英九指的是他任內從未有像現在這樣頻繁的軍機繞台、台海動盪的軍演，那是最和平穩定的八年，國人都記憶猶新和，難道不是事實嗎？