快訊／新冠肺炎再增2例境外移入　指揮中心下午2時說明！

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／資料照／記者邱顯燁攝）

記者嚴云岑／台北報導

國內再增2例新冠肺炎病例！中央流行疫情指揮中心今（16）日宣布下午2點緊急召開記者會，發言人莊人祥主持並說明該案例情況。國內截至目前累計484例確診，分別為392例境外移入，55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例待釐清。而馬來西亞確診1例台灣境外移入，因國提供資訊不明確，指揮中心已決議用本土病例規格調查，下午預計說明初步結果。

除了境外移入之外，感染源待釐清的從台灣出境的確診者也引起民眾恐慌，指揮中心也呼籲，民眾於電梯、各種娛樂場所，如酒店、KTV、電影院等密閉空間活動時務必佩戴口罩，並落實勤洗手、咳嗽禮節等衛生好習慣，以降低感染風險。

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指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施。

返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。