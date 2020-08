「礦坑中的金絲雀已死」　格陵蘭冰蓋加速退回臨界點...怎麼挽救都會融化

▲格陵蘭壯闊的冰川將消失,化為沿海逐步逼近的海線。(圖/路透)

實習記者簡立宇/綜合報導

新的研究指出,格陵蘭的冰蓋以4到5%增速退回臨界點,不論未來世界以多快的速度減緩氣候暖化,冰都可能會融化。科學家研究橫跨北極234個冰川的數據34年,直到2018年他們得出結論,「每年的降雪量不足以補充夏季的融雪」,如果格陵蘭所有冰塊都流失,將使海平面上升6米,屆時台灣西部濱海地區也將淹沒。

根據《路透》報導,平均每年海平面上升1毫米,因此若要到達「海平面上升6米」,將花費數十年,聽起來還很久,但隨著海水上升,許多島國與沿海城市將面臨危機。

▼格陵蘭冰川融化的衛星影像。(圖/路透)

美國俄亥俄州立大學的冰川學家伊恩•霍華特(Ian Howat)表示,「格陵蘭就是『礦坑中的金絲雀』,警示人們前方的危險,不過在這個時間點,金絲雀已經差不多死去了。」

在過去的30年,北極變暖的速度至少是其他地區的2被,極地海冰更創下40年來的新低水平。近年來北極海域解凍開通運輸路線,不僅帶來開採化石燃料與自然資源的商機,也對周邊國家的戰略安排產生變化,因為從歐洲到北美最短路線就是經過北極。

這項研究於13日發布於自然期刊(Nature Communications Earth & Environment),題名為「格陵蘭冰原持續退縮造成動態冰層流失」(Dynamic ice loss from the Greenland Ice Sheet driven by sustained glacier retreat)。