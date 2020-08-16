冷戰後新冰點　俄：任何飛彈攻擊都將以核武報復

▲美俄關係緊張，日前俄國軍方警告，所有的導彈攻擊都將視為核子攻擊，並以核武反擊。圖為俄羅斯RS-24亞爾斯洲際彈道飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者閔文昱／綜合報導

美國一直以來都在積極研發遠程的非核武器，最近又在太平洋海島上公佈了射程達6800公里，可直接威脅俄羅斯本土的高超音速導彈試驗，甚至退出《中導條約》，執意要重啟核導彈試驗。俄羅斯軍方日前就警告，將把任何遭遇的彈道飛彈轟炸，都視為核武攻擊，並進行核報復。

根據俄羅斯軍方7日在官方報紙《紅星報》上發表的文章表示，由於無法識別來襲的彈道導彈配備核彈頭或常規彈頭，因此將認定本國受到核打擊，從而有權發動核反擊。強調俄方已經劃下紅線，並且建議他國不要輕易越界，否則「回應將毫無疑問是毀滅性的」。

俄羅斯軍方參謀總部的安德烈•史特林少將（Andrei Sterlin）和亞歷山大•赫里亞平上校（Alexander Khryapin）指出，有關導彈發射的訊息會自動傳遞給俄羅斯的軍事領導階層，他們將依據即時情況評估俄方核力量反擊的規模。顯示俄羅斯對於美國有能力在不訴諸原子武器的情況下，摧毀俄羅斯重要軍事資產和政府設施的擔憂。

▲普丁近期不斷強調新的核威懾政策，希望藉此定義俄羅斯所認定的侵略行為，並以核武嚇阻美國。（圖／達志影像／美聯社）

俄羅斯總統普丁曾在6月份簽署《俄聯邦核遏制領域國家基本政策》，文件內容表示俄羅斯將動用核武器，應對可能針對俄國重要政府和軍事基礎設施受到的常規打擊。並列舉了使用核武器的4種情形，即：受到針對俄國和盟友發射彈道導彈的訊息時、在俄國或盟友領土範圍內使用核武器時、影響俄國重要目標使核反擊能力受到破壞時，以及使用常規武器威脅俄國生存時。

由於烏克蘭危機、美國指責俄羅斯干預2016年美國大選以及美退出《開放天空條約》等等因素，美俄關係在冷戰後降至新的冰點。