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遭控坑殺鋁合金大廠2億　「桃園大善人」啟翔董座陳百欽4點聲明

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▲桃園啟翔公司董座陳百欽（左一）今年捐贈「組合式負壓輔助隔離室」，衛福部長陳時中（左二）也出席受贈儀式。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園啟翔公司董座陳百欽（左一）今年捐贈「組合式負壓輔助隔離室」，衛福部長陳時中（左二）也出席受贈儀式。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

有「桃園大善人」雅稱的桃園啟翔輕金屬公司董座陳百欽，15日遭某平面媒體爆料與和欣隆精密壓鑄公司副總劉建欣（陳百欽女婿）聯手坑殺欣隆公司2億元，桃園地檢署上月指揮調查人員搜索並約談陳百欽、劉建欣等人，複訊後諭知陳、劉各50萬元交保；陳百欽15日透過律師發表四點聲明，強調絕無掏空事實，欣隆公司至今未與他結算費用、欠款，爆料者透過媒體指控都是不實指控。

據某平面媒體報導，欣隆公司黃姓創辦人因不堪被坑殺掏空，已向桃檢提告啟翔董座陳百欽涉嫌背信、偽造文書等罪嫌；桃檢表示，確實已收案並由檢察官偵辦當中，但是否有如媒體報導諭知陳50萬元交保等情事，桃檢不願透露相關細節。

針對媒體報導，陳百欽下午4時許透過律師發表聲明稿如下：

針對若干人士惡意透過媒體散布對本人不實指控，本人再度澄清如下，以正視聽：

一、稱本人偽造楊梅新建廠房工程合約云云，然本人僅單純介紹施工廠商，未經手相關細節，上開合約已經台灣桃園地方法院108年度建字第73號判決認定為真，並判決欣隆公司應給付新台幣3700萬元予國隆公司。

二、稱本人透過欣錩公司掏空欣隆公司7000多萬云云，然此部分係欣錩公司購買他公司之出資額應付之價金，絕非掏空。

三、另欣隆公司於108年6月10日間變更新登記負責人後，因拒付電費、員工薪資應付貨款等相關款項，本人為免無辜勞工受害，挺身而出為欣隆公司提供接單服務，並墊付該公司積欠勞工工資，一切專款專用，讓欣隆公司維持正常營運。

四、欣隆公司迄今仍未與本人結算所有相關費用與欠款，今爆料者更編造數字、杜撰事實，惡意利用媒體報導，本人在此鄭重聲明，亦籲請切勿散播不實內容損害本人名譽。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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