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高雄這個擔子不好擔！吳益政90度鞠躬感謝選民　親曝近期「2大願望」

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▲▼吳益政招開敗選記者會 。（圖／記者黃子倩攝）

▲吳益政在女兒以及立委蔡壁如的陪同下招開記者會。（圖／記者黃子倩攝）

記者黃子倩／高雄報導

藍綠白決戰高雄！15日下午4點開票，由於投票率僅4成5，以選舉人數230萬來算，大約只有103萬人參與投票，但開票之初就呈現「票數懸殊」，最終陳其邁以67萬票領先對手確定當選高雄市長，吳益政在5點35分由立委蔡壁如以及女兒吳洛瑩的陪同下招開記者會。

記者會一開始，吳益政就說：「我在5點15分已經打電話給陳其邁，現在要接下市長給他祝福，恭喜他當選高雄市長，請他多承擔，因為高雄這個擔子不好擔，如果有需要協助的地方，我們都是高雄人，我會給予協助。」展現運動家的精神。

▲▼吳益政招開敗選記者會 。（圖／記者黃子倩攝）

▲吳益政選後召開記者會，被支持者包圍大喊「加油」。（圖／記者黃子倩攝）

而擔任吳益政競選總部總幹事的立委蔡壁如表示，「52天的選舉在昨天風雨中結束了，要謝謝所有支持我們的選民，在這段時間我們每天很認真握選民的手，但這52天時間很短，不過我們還是很努力，要跟所有支持我們的選民說聲謝謝你們辛苦了。」至於被問到這次選舉結果會不會影響2022民眾黨在高雄的佈局，蔡壁如回答：「這次是在高雄的試金石，我們未來會靜下心來，內部再做一個統整，對我們下次2022選舉的佈局做盤點。」

吳益政也說：「這次選舉讓很多人更加認識我們高雄，很感謝民眾黨加入這次的選戰，一開始就知道因為罷韓因為順時鐘，這場選戰並不好打，但是我們不捨高雄的問題那麼多，怕在選戰中藍綠的對決中，這些問題都沒有被凸顯出來，謝謝很多年輕人都可以回到高雄，大家一起努力打這場選戰。」

至於未來選舉後，吳益政還會不會留在民眾黨，他表示還沒跟柯文哲通電話，但他認為第三勢力統合很辛苦，在選舉內可以合作，很多問題是我們要一起面對的，沒有把話說死。對於李眉蓁敗選，吳益政則回應：「每個選舉都會讓人成長，只要她願意學習成長，畢竟她是在大黨擁有資源，如果她願意繼續研究我們都可以再交流。」

陪同出來開記者會的吳洛瑩則說：「謝謝高雄市民，謝謝關注這場選舉的全國朋友，一路的督促勉勵加油鼓勵，我們都收到，結果不如預期，我們欣然接受，宣傳不夠讓民眾認識我們，我們要加強改進。」

未來，吳益政笑說：「這兩個月都沒有打桌球，本來問我要不要參加議員的桌球比賽，我都還沒有報名，因為我還是抱著一絲絲希望，不管怎樣接下來會積極運動。」

另外他還有兩個心願，就是希望藉由這次讓民眾黨的立委了解高雄的問題，能夠納入統籌分配款得考慮，另外還希望選舉未來能是公費經費選舉，有政黨的不用交報名費，小黨則像德國一樣用連署的方式，讓有理想有熱忱的選舉人可以有更公平的基準點。

▲▼ 吳益政招開敗選記者會 。（圖／記者黃子倩攝）

▲記者會結束，吳益政與陪同者一起九十度鞠躬道謝。（圖／記者黃子倩攝）

陪同出來開記者會的吳洛瑩則說：「謝謝高雄市民，謝謝關注這場選舉的全國朋友，一路的督促勉勵加油鼓勵，我們都收到，結果不如預期，我們欣然接受，宣傳不夠讓民眾認識我們，我們要加強改進。」

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