南韓單日增166例創新高！與「教會群聚」有關...牧師號召12萬人上街抗議

▲首爾市城北區教會傳出數十名信徒群聚感染。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓新冠肺炎（COVID-19）新增確診患者數連續2天超過百人，突破5個月以來的最高紀錄！根據南韓防疫當局統計，昨（14）日已新增103人，然截至今（15）日0時為止，便爆增166名患者，境內感染者高達155人，其中有145人來自首爾、京畿道等首都圈地區，且不少患者皆與教會群聚感染有關。

南韓國務總理丁世均15日下令，首爾、京畿道等地區恢復「社交距離防疫」，提升防疫措施與警戒。

根據《韓聯社》報導，對於數日來患者數倍增，首爾市府不僅針對6989間教會、232間天主教堂、286所寺廟、等宗教設施發佈限制集合令，15日起至30日止，除正規禮拜外，禁止面對面的小規模聚會、提供餐食、團體聚餐等，另外還下達禁止集會之行政命令。

不過仍有部分過激保守與進步派勢力，包括大規模染疫的教會，仍趁15日為南韓光復節，不顧政府防疫政策強行舉辦集會遊行，預估15日有12萬名民眾聚集在首爾光化門廣場，加上近期為南韓連假，不免引人擔憂。

▲南韓連續兩日新增確診數突破100人。（圖／達志影像）

連日來的新增患者中，教會群聚染疫的比例。根據南韓防疫當局統計，位於首爾市城北區的「愛第一教會」（사랑제일교회）就新增了14起病例；而位於京畿道龍仁市的「我們第一教會」（우리제일교회），則在調查相關接觸者後，發現有60人確診，目前已累積至少72起病例，預估未來還會持續爆增。

另外，有南韓「最後一片淨土」之稱的京畿道楊平郡，也傳出位於西宗面的某村莊高達31名村民接連確診，且其確診原因與教會、療養院、醫院等設施群聚感染無關，為該地首次在1天以內數十人出現集體感染現象。

而速食業「Lotteria」旗艦店、東大門攤商、校園也陸續傳出有職員與學生確診。

南韓防疫當局擔憂，教會群聚與無症狀感染，可能會帶起國內新一波新冠肺炎流行高潮。

然而，在此次傳出大規模感染的「愛第一教會」擔任牧師的全光焄（전광흔），卻仍號召群眾參與保守勢力團體「自由連帶」（자유연대）在光化門前舉辦的示威活動，15日中午12時已開始陸續聚集在景福宮站。根據韓媒《朝鮮日報》，警方已動員6000名人力在現場，雙方可能爆發衝突。

▲首爾市府下令，要求「愛第一教會」4千多名信徒接受篩檢。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，「愛第一教會」在傳出大規模信徒染疫前，便不顧政府防疫政策、甚至無視居民反對，強行舉辦各種宗教活動，帶來人潮、車潮，將當地社區擠得水洩不通。

首爾市府15日召開記者會，表示已針對「愛第一教會」下達行政命令，向4053名信徒發送文字訊息，要求其全數接受篩檢，若拒絕篩檢，可依違反《傳染病預防法》求處200萬韓元以下罰鍰。

據統計，截至15日0時為止（當地時間），南韓共累計15039例確診、305例死亡。

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