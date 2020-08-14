白天玩水夜晚看燈海！王功漁火節「光影燈季」點亮最美麗的西南角

記者唐詠絮／彰化報導

2020王功漁火節「王功光影燈季」，展期8月15日起至9月13日止，每日18時30分至22時，長達近一個月的光影序曲，今(14)日晚間19時30分在王功漁港試燈，從王者之弓橋到漁港港區的燈光藝術裝置同時啟動，點亮數萬盞美輪美奐、燦爛奪目的LED燈，點亮王功漁港的夜空。

▲彰化年度最大盛事王功漁火節由「王功光影燈季」展開。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

▲彰化縣長王惠美主持點燈。

縣長王惠美說，邁入第16年的王功漁火節將在8月15、16日登場，今年王功漁火節有7大主題活動，包括千人烤蚵趣、祈福嘉年華、絢麗煙火秀、王功光影燈季，比較特殊的有刮刮樂雙重送，鄉親在合作店家消費滿200元即可現刮、現回饋，還有很嗨的海洋音樂會，更有結合在地特色的樂活輕旅行推薦給民眾，讓大家深度旅遊彰化芳苑，對於芳苑的好、芳苑的美有更深的印象。

▲王功光影燈飾。

縣府為了帶動王功漁港區夜間觀光，今年以「海洋」為主題，在王功漁港、漁港路、王功橋及福海宮等4區進行光環境布置，營造璀璨光影藝術，遊客能從音樂、海洋、美食、煙火中找樂子，王功漁港以「搖滾海洋」及「海洋新世界」為意象，隨處可見海洋趣味，感受豐饒海洋的神奇光能量，王者之弓橋上的布燈更以奔放色彩展現王者朝氣，搭配驚艷獨特燈光秀，搖滾出今夏最熱情的王功漁火節。漁港區周邊打造奇幻海底世界，熱帶魚穿梭在海洋廊道中、熱帶小魚逐草、海底鯨魚甜蜜蜜、水母在海底搖曳生姿，帶給民眾最有趣的海底想像！

▲王功光影燈飾。

縣府指出，漁港路鄰近接駁站設有「逐浪波光漁火」全長31米，搖曳水草、穿梭魚群，烘托出「王功漁火節」的熱力四射。王功橋兩側以代表王功夕照下的金黃色澤，用金黃色光雕打造一座歡樂橋，至王功市區的美食街還有繽紛燈串，福海宮外牆布置粉光星星搭配傳統燈籠，祈求「萬家漁火萬安家」，四大燈區星光點點，讓人目不暇給，帶給遊客豪華的海洋驚喜。

此外，今年活動結合王功美食地圖合作店家，消費滿200元即可兌換刮刮券，除了有機會兌換現金抵用券、夏日消暑禮、產業體驗禮，還可參加海洋音樂會摸彩獲得超值好禮大獎，獎項包括Gogoro、iPhone SE 、Switch lite、掃地機器人、氣炸鍋等，消費額滿好禮雙重送，買越多、刮越多、中獎機會越大！

彰化縣長王惠美歡迎鄉親前往欣賞，讓民眾欣賞到王功美景不分晝夜同樣美麗動人，活動期間為有效疏通人潮，提供定點免費接駁車服務，從每日9點至晚上11點止。今年也規劃由彰化火車站至王功福海宮的直達專車，歡迎民眾多加搭乘利用，相關資訊可上活動官網https://2020wanggong.com/ 查詢。

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