15歲妹「拔4顆牙」上手術台　19分鐘後竟「嘴咬管子」慘死！

Teenage girl died after routine dental surgery, inquest hears: Denisa Alexandra Stefanoaia, 15, stopped breathing during procedure at Great Ormond Street hospital https://t.co/QhglKyQxDl — LawNewsIndex.com (@TheLawMap) August 13, 2020

記者黃心瑀／綜合報導

英國倫敦一名15歲女孩丹妮莎（Denisa Alexandra Stefanoaia）先前為了矯正牙齒，於是在一場被認為「風險極小」的手術中，被拔掉4顆牙齒，沒想到手術結束之後她卻突然停止了呼吸，緊急被送進加護病房，5天之後不幸死亡。

綜合外媒報導，丹妮莎先前為了要戴牙套，接受了醫生的建議要將四顆牙齒拔除，於是她在今年2月14日進行了手術，沒想到短短19分鐘的手術過後，她被發現咬住了氣管導管，並且呈現沒有呼吸狀態。

丹妮莎被告知手術將在一個小時內完成，當她被發現沒有呼吸之後，隨即被送進加護病房，但5天後仍然因為大腦缺氧，被宣布死亡。專家表示丹妮莎所進行的手術死亡機率「少於十萬分之一」，因為風險極低，所以她跟她的家人都沒有收到相關警告。

報導中指出，丹妮莎的體重過重，患有輕度氣喘跟睡眠呼吸暫停，而這種情況意味著她很有可能在臉色發青之前，僅僅失去氧氣幾秒鐘的時間，所有的因素加在一起讓她深陷危險當中。執刀的醫生烏姆（Atheer Ujam）則稱，這是一個簡單的手術，當他完成之後發現病人的臉色發青，其他同事則認為這是病人肺部的問題，但突然找不到病人脈搏還發現人的嘴裡有血，隨後驚見丹妮莎嘴咬管子，大家就開始進行急救。