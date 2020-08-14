停車場繳費「掉出2個感應扣」　貨車運將全拿走挨告侵占：有夠倒楣

記者唐詠絮／彰化報導

一名王姓貨車司機，5月間到彰化市民族路一處收費停車場繳費，卻掉出2個感應扣，他只繳了其中1個磁扣費用，將另枚磁扣帶走，沒想到就因此上法院被告「侵占」，所幸最後地檢署檢察官還他一個公道，予以不起訴處分。王姓男子說，明天要去停車場繳回磁扣，整件事就告一個段落，不過想想真的有夠倒楣！

▲貨車駕駛停車場磁扣依規定繳費沒想到因此吃上官司。（圖／民眾提供）

王先生在受訪時還原事發經過，當時是前面另名女駕駛繳費後未將感應磁扣取走，接著換他要繳款時赫然發現「掉出」2個磁扣，但因不知哪枚磁扣是自己的，因此只好將2枚都取走，接著投入其中1枚磁扣離場，另枚則攜出停車場，不料事隔數日，竟突然收到彰化市民族路派出所電話要他前去製做筆錄。

▲貨車駕駛停車場磁扣依規定繳費沒想到因此吃上官司。（圖／民眾提供）

王先生也不諱言地說，自己為人坦蕩蕩，絕對不會作出任何違法的事，沒想到如今卻因一枚成本僅數十元的停車場感應扣挨告；檢方6月傳喚他時，王先生還向公司請假花了700元搭車到彰化，將整件事的來龍去脈一五一十地向檢察官解釋。

由於該名女駕駛遺失感應扣負擔成本500元，加上從桃園到彰化員林彰化地檢開庭交通費2000元，共2500元，王男承認有過失，願意負擔1200元費用，兩人當場和解，檢方也做出不起訴處分，明天2人也將返回停車場繳回磁扣。

彰化地檢署主任檢察官吳怡盈指出，由於被告是屬侵占遺失物，罪責較輕，如果是普通侵占罪，罰則就比較重，可處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科3萬元以下罰金。

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