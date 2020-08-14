台中硃砂毒害再增1例達22人　首創中醫藥5層防護網獲全國響應

▲台中市中醫師公會理事長及理監事簽署響應。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府為防止中醫診所不當醫療事件再度發生，全國首創建構中醫藥5層防護網之後，不但中華民國中醫師公會全國聯合會發起自律宣言行動，台中市中醫師公會理事長曹榮穎等人也率先響應，宣示使用合法中藥、絕不使用禁藥，而鉛中毒人數再增1人，累計已有22人。

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▲衛生局人員加強中醫藥稽查抽驗。

衛生局表示，台中市中醫師公會理事長曹榮穎、大台中中醫師公會理事長黃坤山與公會理監事幹部率先簽署，響應市府全國首創建構的中醫藥5層防護網之外，8月份將舉辦3場次研討會及座談會，用實際行動宣示杜絕禁藥，保障民眾用藥安全，市府與兩大中醫師公會，預計到社區舉辦29場「中醫藥小學堂」課程，強化民眾健康意識，正確就醫用藥。

▲衛生局開辦中醫藥小學堂活動。

另外，衛生局也加強稽查中醫診所、中藥販賣業者，抽驗是否違法販賣、使用硃砂及鉛丹，目前已投入242人次稽查人力，稽查190家次，累計296件中藥檢體，市府將持續加強稽查抽驗，一旦查獲供應或販售硃砂，一律移送法辦，絕不寬貸，截至13日前往醫院受檢人數219人，血中鉛含量超標人數22人。

衛生局長曾梓展表示，衛生福利部針對中藥材及中藥製劑訂有檢驗標準及法規，常使用的中藥材也訂有邊境管控措施，減少違規產品輸入風險，市府每年也都抽驗醫療機構及市售中藥材與中藥製劑，去年抽驗中藥材及中藥製劑59件，重金屬檢驗都合格，請民眾無須過度擔心。

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