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鉛中毒案衝擊門診掉2成！中醫師公會自清「民眾送驗中藥補助50%費用」

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▲▼中醫師公會因應中藥鉛中毒案件召開支持打擊違法醫師及藥商記者會。（圖／記者洪巧藍攝）

▲中醫師公會因應中藥鉛中毒案件召開記者會簽束自律公約。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

不肖中醫師違法使用硃砂等禁藥，造成多名病患鉛中毒，案情還持續擴大，影響民眾對中醫信心，近期門診量減少1~2成。中醫師公會今（13）日召開記者會，要求全國中醫師共同簽署用藥安全自律公約，並與消基會合作，民眾送驗有疑慮中藥即補貼一半的檢驗費用。

中醫師公會理事長柯富揚指出，大多數醫療院所提供中藥都屬安全，此案屬於少數醫師的違法行為，卻影響到全中醫，感到十分痛心疾首，也支持政府加強查緝不肖醫師，並且強調，專業人士犯法應該從重判刑。

請繼續往下閱讀...

柯富揚說明，硃砂是傳統中藥，過往內服認為有鎮靜安神作用，外用則抑制皮膚細菌和寄生蟲，但其主要成分為琉化汞，可能導致汞中毒，還常夾雜雄黃、磷灰石、天然瀝青等雜質，含有砷、鉛、銻等對人體有害，評估其安全性存疑，早在94年以後就被禁止使用。

▲▼中醫師公會因應中藥鉛中毒案件召開支持打擊違法醫師及藥商記者會，理事長柯富揚。（圖／記者洪巧藍攝）

▲中醫師公會理事長柯富揚。（圖／記者洪巧藍攝）

柯富揚表示，中醫師公會已與國家中醫藥研究所建立民眾用藥安全諮詢和通報平台（電話：02-2959-4939轉分機16），針對民眾常有的用藥疑慮提供便利和合理的用藥資訊。也進一步與消基會簽約合作，請民眾「一起來監督中醫」，只要對所持中藥有所疑慮，可以送消基會檢驗，公會補助50%檢驗費用。

中醫師公會副理事長施純全表示，初步與消基會簽約至年底，相關檢驗結果最快於明年1月底進行公布。至於哪些中藥比較有風險？施純全認為，自費中藥散劑，如果藥粉色澤呈現紅色，很可能是使用硃砂等被禁止的藥物；此外，如果服用藥物急性有出現腹部絞痛，長期則是手腳麻、牙齦肉出現黑色線條狀痕跡，可能與重金屬鉛相關。

至於非自費、健保中藥以及水煎藥等則比較不用擔心，施純全說，健保藥粉需經GMP認證藥廠生產，且非自費並無太高利潤值得用違法獲利，另水煎藥物若有毒性，會馬上發生急性中毒現象，不會摻有硃砂等成分，請民眾放心。

▲中醫師公會副理事長施純全。（圖／記者洪巧藍攝）

▲中醫師公會副理事長施純全。（圖／記者洪巧藍攝）

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鉛中毒中醫中藥中醫師公會硃砂

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