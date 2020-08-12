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台中硃砂毒害風暴擴大！康然「神醫」10萬交保　天王補心丹不要再吃了　

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▲▼上方粉色為珍珠五寶散，下方深色為天王補心丹 ，衛生局呼籲民眾停止服用。（圖／台中市政府提供）

▲▼左方粉色為珍珠五寶散，右方深色為天王補心丹，衛生局呼籲民眾停止服用。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市衛生局日前會同檢警搜索欣隆藥業公司時，從帳冊發現欣隆除了賣給盛唐、九褔中醫硃砂之外，還賣給北屯區康然中醫診所，11日前往診所搜索，康然醫師張勝為坦承使用硃砂給病患外用，衛生局已依違反《醫師法》裁罰12萬元，並停診1個月再移付醫師懲戒委員會懲戒，檢方則依《藥事法》諭知張勝為與調劑人員共3人，分別以10萬、5萬與3萬交保。。

▲▼上方粉色為珍珠五寶散，下方深色為天王補心丹 ，衛生局呼籲民眾停止服用。（圖／台中市政府提供）

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衛生局表示，康然中醫診所負責醫師張勝為宣稱2017年、2018年都有開立硃砂藥品給病患外用，相關事證已提供台中地檢署偵辦，衛生局依違反《醫師法》第28-4條使用中央禁止使用之硃砂藥物，裁罰10萬元，另針對在病歷未詳細記載配置用藥內容，再依違反《醫師法》第12條病歷紀載不實，裁罰2萬元，由於康然診所療效備受病患肯定，因此也都稱呼張勝為是神醫。

衛生局也要求張勝為停止門診1個月，並依照《醫師法》第25條移付懲戒，另外也依違反《藥事法》第83條函送地檢署偵辦。

衛生局長曾梓展表示，台中已創全國之先推動中醫藥安全5層防護網，強化稽查及抽驗，查獲硃砂一律移送，並促使中醫藥界自律，層層把關守護市民健康，對不法行為危害市民健康，市府絕不寬貸。

台中市截至8月11日，前往醫院檢查人數有173人，血中鉛含量超標16人，中藥檢體267件（包含主動稽查抽驗161件及64位民眾送驗106件），另外，最新中藥檢驗結果有6件超標，包含中藥粉包3件，以及珍珠五寶散2件、天王補心丹1件，衛生局呼籲，如有服用案內診所開立的五寶散、珍珠五寶散或天王補心丹，應停止服用。

衛生局表示，台中民眾在8月6日前曾服用盛唐及九褔兩家中醫診所自費處方中藥粉，或8月12日前曾服用康然中醫診所自費處方中藥粉，且有健康疑慮者，請民眾備妥中藥完整包裝（至少30克、30粒或藥粉包15包），攜帶身分證、印章、購買憑證（藥袋、收據、掛號單等），於上班時間送至台中市食品藥物安全處（西區民權路105號4樓）藥政醫粧組申請檢驗，相關問題可電洽04-22220655。

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