中醫硃砂毒害21人達團體訴訟門檻　中市府協調消基會後續求償

▲台中市鉛中毒人數21人，市府協助打團體訴訟。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市盛唐及九褔中醫診所中藥查出重金屬超標事件，截至8月12日，血中鉛含量超標人數已有21人，達到團體訴訟人數，台中市政府法制局已協調消基會同意，將協助受害民眾向提供藥材的欣隆藥業，實際給藥的盛唐、九褔等中醫診所提起團體訴訟，進行後續求償。

台中市截至8月12日，前往醫院檢查人數有195人，血中鉛含量超標人數21人，主動稽查抽驗3件、受理8名民眾中藥檢體10件，累計280件。

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法制局長李善植表示，因受害人數已達消保法提起團體訴訟要件，感謝消基會願意接受進行團訟，幫消費者爭取應有權益，即日起會成立專責窗口，協助辦理團訟收件作業，請受害的民眾先將看診拿藥收據、藥包檢驗證明、血中鉛濃度超標證明及所支付的醫療單據準備好，市府會聯繫並協助消費者填寫相關文件，並提供法律諮詢。團訟收件窗口：何世杰消保官 04-22289111分機23702

衛生局表示，台中市民在8月6日前曾服用盛唐及九褔兩家中醫診所自費處方中藥粉，或8月12日前曾服用康然中醫診所自費處方中藥粉，且有健康疑慮者，請民眾備妥中藥完整包裝（至少30克、30粒或藥粉包15包），攜帶身分證、印章、購買憑證（藥袋、收據、掛號單等），於上班時間送至台中市食品藥物安全處（西區民權路105號4樓）藥政醫粧組申請檢驗，相關問題可電洽04-22220655。

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