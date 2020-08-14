花蓮女嬰「心臟問題」要送台北醫院！救護車司機淚求讓道：拜託您

▲花蓮剛出生15天的女嬰因心臟問題，須送往台北馬偕治療。（圖／翻攝臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

「只祈望大家能將心比心...」花蓮周姓救護車駕駛13日深夜PO文，表示一名剛出生15天的女嬰因心臟問題，需在14日緊急送往台北馬偕，希望用路人看到救護車鳴笛時可以讓道，因為孩子分秒都在跟時間比賽，「若是路上巧遇，有冒犯之處，在此誠摯的先跟您說聲對不起。」

周男在個人臉書PO文表示，該名阿美族小女嬰14日上午10時會從花蓮出發，沿蘇花改往北到台北馬偕醫院治療；由於女嬰會在車內的保溫箱內休養，因此車輛不能劇烈晃動，車速不會太快，希望大家聽到救護車的鳴笛聲可以自動讓道。

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▲載著女嬰的救護車，希望民眾看到可以讓道。（圖／翻攝臉書）



「若是路上巧遇，有冒犯之處…」周男說，他誠摯地跟路上的所有用路人說3聲「對不起」，「因為我正在跟老天爺搶時間...因為我正在跟老天爺要人...聯安救護車謝謝您。」

該文被多人轉貼分享，網友紛紛留言「祝妹妹一路平安順利，早日康復」、「會平安順利抵達的～小可愛加油喔」、「新生兒保溫箱都很緊急，重點是小孩子們都很脆弱，大家一定要讓」、「很艱難的一趟。新生兒保溫箱，又是長途，通常這種會院轉院的都十萬火急」。

▼駕駛原文如下。（圖／翻攝臉書）

