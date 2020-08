再延遲開放東奧選手村！　近2萬名志工有意退出

▲為了減少成本,東京奧運村將推遲2天開放。(圖/路透)

實習記者湯子暘/綜合報導

國際奧委會(IOC)決議,位於中央區晴海的人造島上的選手村將再推遲兩天開放,以此節省營運期間花費的經費,原定開幕前10天就會開放選手入住,調整後的實際開放的時間將會設在2021年的7月15日。而延期下的東奧,也傳出有許多原本受招募的志工心生疑慮,將退出不參與明年的奧運會盛事。

考量到新冠疫情爆發,國際奧委會曾在3月24日宣布原定7月舉辦的奧運會將延期一年。

東京奧運會的一些相關活動被國際奧委會一併決議推遲,也取消原定舉行在東京國立劇場的大規模儀式,共有約50個項目受到計劃調整。

奧委會針對這次盛事,原本目標招募8萬名志願者,卻有遠超預期的20萬人報名參加,但延期的不確定性,也開始勸退許多志工的意願。根據《日經新聞》於7月1日到21日對約8萬名志工的線上調查,將近21.5%的奧運會志工表示,因為疫情影響到學業與工作,可能無法繼續參與。

奧運組委會趕緊著手聯絡招募的所有志願者,確認是否能夠確實參加工作。原定於8月的志工訓練因疫情推遲,目前政府對志工仍沒有任何計畫。東京奧運副總幹事坂上雄介表示,「我們會繼續準備工作,確保志工們都能夠在安全的環境裡工作。」

另一方面,負責聯合建設選手村的11佳開發商2018年曾宣布,未來會將選手村改建為有5600戶的公寓,並將其中5分之4售出,據傳每坪要將近280萬日圓(77萬台幣),一舉成為東京都開發計畫的旗艦建案。

HARUMI FLAG: A City with the First Full-Scale Hydrogen Infrastructure Japan Has Ever Seen-#Hydrogen energy infrastructure for HARUMI FLAG involves the construction/installation of a #hydrogen station, pipelines, & hydrogen #fuelcell generators-https://t.co/JlMIK3853J #HydrogenNow pic.twitter.com/PYEI8fUztP