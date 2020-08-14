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再延遲開放東奧選手村！　近2萬名志工有意退出

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▲▼東京奧運村將推遲2天開放以削減成本。（圖／路透）

▲為了減少成本，東京奧運村將推遲2天開放。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

國際奧委會（IOC）決議，位於中央區晴海的人造島上的選手村將再推遲兩天開放，以此節省營運期間花費的經費，原定開幕前10天就會開放選手入住，調整後的實際開放的時間將會設在2021年的7月15日。而延期下的東奧，也傳出有許多原本受招募的志工心生疑慮，將退出不參與明年的奧運會盛事。

考量到新冠疫情爆發，國際奧委會曾在3月24日宣布原定7月舉辦的奧運會將延期一年。

東京奧運會的一些相關活動被國際奧委會一併決議推遲，也取消原定舉行在東京國立劇場的大規模儀式，共有約50個項目受到計劃調整。

奧委會針對這次盛事，原本目標招募8萬名志願者，卻有遠超預期的20萬人報名參加，但延期的不確定性，也開始勸退許多志工的意願。根據《日經新聞》於7月1日到21日對約8萬名志工的線上調查，將近21.5%的奧運會志工表示，因為疫情影響到學業與工作，可能無法繼續參與。

奧運組委會趕緊著手聯絡招募的所有志願者，確認是否能夠確實參加工作。原定於8月的志工訓練因疫情推遲，目前政府對志工仍沒有任何計畫。東京奧運副總幹事坂上雄介表示，「我們會繼續準備工作，確保志工們都能夠在安全的環境裡工作。」

另一方面，負責聯合建設選手村的11佳開發商2018年曾宣布，未來會將選手村改建為有5600戶的公寓，並將其中5分之4售出，據傳每坪要將近280萬日圓（77萬台幣），一舉成為東京都開發計畫的旗艦建案。

東京奧運選手村耗資四千億日圓（約1097億台幣），共有21棟至少14層以上的公寓樓，可以提供約位1萬8千個床，位於奧運遺產賽區（Heritage Zone）及東京灣區（Tokyo Bay Zone）兩者交界的中央區晴海人造島。

這次建案的「BATON計畫」也含有巧思，講究環保，利用由全國收集來的木材建造，每根都標示上來源地，並在奧運會後拆除部分送回各地循環使用，藉此紀念東京奧運會。

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