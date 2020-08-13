桃園醋夫不滿妻子與男網友見面　持武士刀狂揮：要殺死妳

▲桃園市邱姓男子今年4月間不滿妻子與男網友見面，兩人大吵一架後，邱持武士刀作勢要揮砍，還怒嗆「要殺死妳」。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市邱姓男子今年4月間無意得知董姓妻子私下與男網友見面，醋勁大發下在住家興師問罪，竟徒手掐住妻子脖子，後來兩人愈吵愈烈，妻子拿菜刀要自衛，邱男憤而拿出裝飾用的武士刀向妻子揮砍，還揚言「要殺死妳」等語，嚇得妻子與小孩心生畏懼；桃檢13日偵結依家庭暴力罪之傷害罪嫌向法院聲請簡易判決處刑。

檢警調查，42歲的邱姓男子今年4月13日凌晨4時許，在中壢區住家與董姓妻子因私下與男網友見面之事起口角，雙方大吵一架後，邱男先徒手推擠妻子，再以雙手掐住妻子頸部，導致其頸部出現紅腫等傷勢，邱男後來還拿出裝飾用、未開封的武士刀向妻子揮舞，怒嗆「要殺死妳」等語，還以武士刀指向妻子腹部等處，妻子因而心生畏懼報警處理。

警訊時，邱男坦承持武士刀對妻子揮舞等犯行，但辯稱是妻子先拿菜刀，他搶下菜刀後，妻子因想跑出去，所以才拿武士刀作勢要嚇妻子，否認說過「要殺死妳」等語；但女兒作證，當天一家人去親戚家，回程時爸媽就吵起來，返家後，爸爸要他們回房間，後來聽到媽媽大叫，他們衝到房間內看到爸爸壓著媽媽，後來爸爸有拿武士刀對媽媽揮舞，還說「要殺死妳」等語。

桃檢認為，邱男涉犯刑法之傷害、恐嚇危害安全等罪嫌，因邱男曾有犯罪前科，5年內故意再犯為累犯，請法院依法加重其刑，偵結依家庭暴力罪之傷害罪嫌向法院聲請簡易判決處刑。

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